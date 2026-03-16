De viaje con Jairo

Visa de Estados Unidos: cuánto tiempo debe esperar para volver a solicitarla si se la niegan

Puede tener éxito en el segundo intento por obtener la visa de Estados Unidos en caso de rechazo

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Por Jairo Villegas S.
Visa EE.UU. (Imagen con fines ilustrativos)
Algunos recomiendan esperar seis meses y otros un año para volver a solicitar la visa de Estados Unidos luego de ser rechazada; pero qué establece la legislación. (Shutterstock/Shutterstock)







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Visa de Estados UnidosRechazo de visa de Estados Unidos
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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