Cómo pedir el perdón consular para volver a solicitar la visa de Estados Unidos

Los procesos de solicitud de visa de turismo de Estados Unidos han cambiado en los últimos años.

Una decisión equivocada puede cerrarse muchas puertas en el futuro, y esto ocurre con el tema de las visas de turismo de Estados Unidos. Sin embargo, existe una figura que popularmente en español se denomina “perdón consular”, aunque técnicamente su nombre es exención de inadmisibilidad, que en inglés se conoce como waiver.

Quizás empujado por un mal consejo, alguien miente al realizar un trámite migratorio ante ese país, permaneció su territorio un tiempo en condición de ilegalidad o incluso fue deportado.

Cuando el tiempo pasa y las condiciones cambian, muchas personas quieren obtener de nuevo la visa de turismo estadounidense, pero arrastran esa mancha del pasado. ¿Cómo solicitar el perdón consular en esos casos?

Algunas personas creen que es necesario contratar un abogado, pero no es así. El proceso es relativamente simple, aunque no depende del todo del solicitante y no se puede en todos los casos.

Primer paso

El primer paso es completar el formulario DS-160, donde se consigna toda la información para solicitar la visa. Sí, es el mismo que se utiliza para pedir el visado por primera vez o para renovarlo.

Segundo paso

Lo segundo es pagar el costo del proceso de visa ($185) y agendar la cita para la entrevista con el cónsul.

Tercer paso

El día de esa entrevista llega el momento clave, según explica el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues el solicitante no puede decidir por sí mismo pedir el perdón.

“El oficial consular que lo entreviste le indicará si puede solicitar una exención y le proporcionará instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo”, señala esa dependencia.

¿Quién decide si se puede solicitar el perdón consular?

La decisión no depende del solicitante. Durante la entrevista de visa, el oficial consular evalúa el caso y determina si la persona es inadmisible bajo la Immigration and Nationality Act.

Si la legislación permite una excepción, el funcionario indicará al solicitante cómo presentar la solicitud de exención.

¿En cuáles casos se puede gestionar el perdón de la visa de Estados Unidos?

Otro detalle clave es tener claro en cuáles casos es posible gestionar ese perdón consular. Esto ocurre cuando el oficial consular determina que la persona fue sancionado por infringir la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Ese apartado hace referencia a personas que cometieron fraude migratorio (como mentir en un trámite), tuvieron presencia ilegal previa en Estados Unidos, fueron deportadas, cometieron ciertos delitos o presentan determinados problemas médicos o de seguridad.

“Si usted no es elegible para una visa debido a una o más de las disposiciones legales enumeradas en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, es posible que pueda solicitar una exención”, indica el Departamento de Estado.

¿Se puede pedir el perdón consular sin que le nieguen la visa?

No. El solicitante no puede pedir el perdón por iniciativa propia. Primero debe realizar el trámite normal de visa y asistir a la entrevista consular.

Si el oficial determina que la persona es inadmisible bajo la ley migratoria estadounidense, entonces le indicará si existe la posibilidad de solicitar una exención o waiver, y cómo hacerlo.

¿Cuándo no se puede solicitar el perdón migratorio?

En cambio, las personas a quienes les rechazaron la visa bajo la sección 214(b) enfrentan una situación diferente.

En estos casos, el oficial consular considera que el solicitante no demostró suficientes vínculos con su país y podría quedarse en Estados Unidos.

Esto suele ocurrir cuando la persona no logra demostrar empleo estable, ingresos suficientes, propiedades, estudios, familia u otros elementos de arraigo.

En estas circunstancias no existe ningún perdón ni waiver. La única opción es volver a solicitar la visa con más pruebas que demuestren vínculos con su país de origen.

Claves sobre el perdón consular para la visa de Estados Unidos