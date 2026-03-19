Costa Rica se suma a plan de Panamá para crear tren que conecte Centroamérica

El documento fue suscrito por Henry Faarup, secretario de la SNDF, y Álvaro Bermúdez, presidente del Incofer.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) firmó el 18 de marzo en Panamá un memorando de entendimiento con la Secretaría Nacional de Ferrocarril de ese país, donde se comprometió a impulsar la iniciativa panameña de crear un corredor logístico ferroviario a lo largo de Centroamérica.

El acuerdo fue firmado Henry Faarup, de la Secretaría Nacional de Ferrocarril (SNF) de Panamá, y Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo de Incofer.

Según la información oficial desde Panamá, ese memorando de entendimiento pretende avanzar en el proyecto ferroviario impulsado por Panamá, establecer mecanismos de cooperación técnica a fin de crear un tren desde Panamá hasta Costa Rica, que luego continúe hasta Nicaragua, con la posibilidad de integrar a toda Centroamérica.

“No estamos construyendo un tren, estamos construyendo la infraestructura de la próxima generación de la economía panameña y una nueva geografía económica para Centroamérica”, declaró Faarup.

“Costa Rica es nuestro primer socio en la construcción de algo mucho más grande, pero no es el destino final. Vamos a seguir contagiando a nuestros países hermanos para dar vida a este corredor logístico ferroviario de Centroamérica. Este acuerdo que firmamos hoy con Costa Rica es la recta final de un gobierno que apostó por esta visión y en vísperas de una nueva administración que ya está empezando, con su compromiso con la nueva presidenta elegida (en referencia a Laura Fernández)”.

Panamá construirá un ferrocarril desde su capital, Ciudad de Panamá, hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

El ferrocarril, nombrado Panamá-David, es el proyecto insignia del Gobierno del presidente José Raúl Mulino. Tendrá una extensión de 475 kilómetros de vía entre las zonas de Panamá Pacífico y David y contará con 14 estaciones a lo largo de su trayecto: Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas, en la frontera.

El plan maestro del proyecto se inició en enero de 2025. Un año después, en enero de 2026, el gabinete panameño aprobó la contratación de la empresa AECOM USA, Inc. para realizar la asesoría técnica y el estudio de factibilidad.

El compromiso de Costa Rica

Durante la firma del documento, según videos difundidos por la prensa de Panamá, el presidente de Incofer dijo que esto abre la puerta a desarrollar proyectos conjuntos con impacto en movilidad, turismo y actividad económica.

“Hoy existe muchísima tecnología que podemos implementar. Tomemos todo eso como una oportunidad para nuestros países, para desarrollar los sistemas, tener naciones que puedan pensar fuera de la caja y desarrollar diferente”, destacó.

En un comunicado de prensa, Incofer dijo que se trata de una alianza estratégica por cinco años, un instrumento de cooperación no vinculante, para avanzar hacia un sistema ferroviario moderno y sostenible.

El compromiso incluye estudios técnicos y de ingeniería para evaluar la viabilidad de los proyectos, análisis de impacto social y ambiental, ordenamiento territorial y planificación urbana en zonas fronterizas, protección del patrimonio cultural y natural vinculado al desarrollo ferroviario, gestión de riesgos y prevención de desastres naturales en la planificación de infraestructura.