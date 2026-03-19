El País

Costa Rica se suma a plan de Panamá para crear tren que conecte Centroamérica

Panamá construirá un ferrocarril desde su capital, Ciudad de Panamá, hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, pero pretende seguir hacia el resto de Centroamérica

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Por Yucsiany Salazar
El acuerdo fue suscrito por Henry Faarup, secretario de la SNDF, y Álvaro Bermúdez, presidente del INCOFER.
El documento fue suscrito por Henry Faarup, secretario de la SNDF, y Álvaro Bermúdez, presidente del Incofer. (Presidencia de Panamá/Presidencia de Panamá)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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