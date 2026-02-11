El País

Costa Rica rechazó a un chileno en el aeropuerto porque su sobrina le hizo dibujos en el pasaporte

El caso llegó hasta la Sala Constitucional mediante un recurso de hábeas corpus

Por Juan Fernando Lara Salas
En el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Costa Rica rechazó el ingreso de un chileno porque su pasaporte tenía dibujos.







