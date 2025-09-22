El País

Costa Rica necesita choferes de bus. Cámara de Transporte explica cómo los buscaron en El Salvador

A los trabajadores de El Salvador se les dará vivienda y demás garantías de ley

Por Sebastián Sánchez
La presidenta de la Cámara de Transporte de Costa Rica explicó las razones por las que recurrieron a mano de obra extranjera.
La presidenta de la Cámara de Transporte de Costa Rica explicó las razones por las que recurrieron a mano de obra extranjera. (Canva/Diseño Canva)







