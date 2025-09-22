Costa Rica necesita choferes de bus. Cámara de Transporte explica cómo los buscaron en El Salvador

La presidenta de la Cámara de Transporte de Costa Rica explicó las razones por las que recurrieron a mano de obra extranjera.

La presidenta de la Cámara Nacional de Transporte, Silvia Bolaños, aseveró que la falta de conductores de bus en Costa Rica no es un problema reciente, por lo que se recurrió a personal de El Salvador. Según dijo en entrevista con La Nación, el déficit supera los 1.500 choferes y se arrastra “desde aproximadamente el 2008”, a pesar de ferias de empleo, publicaciones en las páginas de las empresas y otros intentos internos para reclutar personal entre la población local.

Ante la imposibilidad de cubrir las plazas, las compañías de autobuses recurrieron a la contratación de mano de obra extranjera. Aunque no es nuevo que haya choferes de otras nacionalidades —especialmente nicaragüenses—, esta vez la contratación se hizo por primera vez mediante un proceso formal en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Como parte de ese plan, 15 conductores salvadoreños llegaron recientemente a Costa Rica. “Un grupo nuestro fue a El Salvador, los entrevistó, se revisó que cumplieran requisitos de licencia y que no tuvieran antecedentes”, explicó Bolaños. Agregó que las empresas les dan lugar para vivir, salario y las garantías de ley.

“Como servicio público, estamos obligados a garantizar la continuidad y requerimos mano de obra y, si no tenemos conductor, no podemos sacar los buses. Entonces, ante la urgencia que tenemos de necesidad de mano de obra, esperamos que este sea solamente el primero de muchos procesos que se puedan dar", dijo la presidenta de la Cámara.

Este mes de setiembre, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador anunció que Costa Rica recibirá a sus nacionales como parte del Acuerdo Bilateral para Movilidad Humana con fines de empleo firmado por ambas naciones en el 2023.

LEA MÁS: Ministro de Trabajo justifica llegada de trabajadores de El Salvador a Costa Rica porque no se han llenado plazas en sector transporte

La dirigente recalcó que el número de contratados depende de la oferta disponible. “Si se hubieran inscrito 100 personas y las 100 califican, nos traemos las 100”, dijo. En esta ocasión, según dijo, apenas 40 aplicaron y solo 15 pasaron todas las pruebas.

Bolaños espera que el acuerdo con las autoridades se mantenga para futuros procesos, pero subraya que el objetivo de fondo sigue siendo la formación de conductores costarricenses. “Lo ideal es tener personal nacional y ofrecer una fuente de empleo para los costarricenses, pero hasta hoy ha sido muy difícil conseguirlo”, señaló.