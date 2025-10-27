Costa Rica fue elegida por Air France para un vuelo pionero en sostenibilidad aérea

Air France seleccionó a Costa Rica como el destino para realizar un vuelo demostrativo sostenible, el primero de su tipo en Centroamérica, como parte del Aviation Challenge de SkyTeam.

Esta operación se llevó a cabo el 25 de octubre en la ruta París–San José, con el objetivo de mostrar soluciones reales de sostenibilidad en la aviación.

El vuelo tuvo como propósito evaluar el impacto ambiental mediante la recolección de datos medibles sobre la reducción de emisiones, el uso de energía eficiente y la gestión responsable de residuos. Esta iniciativa posicionó al país como un referente regional en aviación responsable.

La elección de Costa Rica obedeció al liderazgo en políticas ambientales y al uso de energía renovable. Además, su ubicación convierte al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en un punto estratégico de conexión entre Europa y América Latina.

Durante la operación, Air France aplicó múltiples medidas sostenibles, incluyendo la reducción de materiales de un solo uso, la atención con equipos eléctricos en tierra, y campañas de concientización para los pasajeros. En total, la aerolínea recolectó 13,3 kilogramos de residuos reciclables en el aeropuerto.

Esta acción forma parte del programa global del Aviation Challenge, el cual busca transformar la aviación mediante colaboración, innovación y el intercambio de experiencias entre las aerolíneas miembro de SkyTeam.

AERIS, administrador del aeropuerto, reafirmó su compromiso con la sostenibilidad al facilitar el desarrollo de esta iniciativa. La empresa destacó que este tipo de proyectos contribuyen a una experiencia de viaje más responsable y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.