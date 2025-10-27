El País

Costa Rica fue elegida por Air France para un vuelo pionero en sostenibilidad aérea

Air France realizó un vuelo sostenible entre París y San José para probar prácticas ambientales innovadoras. Costa Rica se consolida como líder en aviación responsable

Por Silvia Ureña Corrales
El vuelo París–San José incluyó recolección de residuos, equipos eléctricos en tierra y datos sobre eficiencia energética
El vuelo París–San José incluyó recolección de residuos, equipos eléctricos en tierra y datos sobre eficiencia energética (Cortesía /Cortesía)







notas iaSUCAir France
Silvia Ureña Corrales

