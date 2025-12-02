Costa Rica endurece requisitos para ingreso de ciudadanos de tres países

Costa Rica actualiza directrices migratorias este 2025. Conozca la última actualización de requisitos de ingreso para ciudadanos de todo el mundo. Fotografía:

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica publicó una actualización de regulaciones de ingreso que detallan las nacionalidades que no requieren visa para ingresar a Costa Rica y las que sí la requieren, así como el plazo de permanencia máximo autorizado.

Las nuevas directrices, publicadas en el Alcance N.° 148de La Gaceta N° 216 del 17 de noviembre, introducen cambios importantes en la categorización de varios países, lo que afecta directamente a los ciudadanos de Ecuador, Mauritania, y Honduras conforme la Directriz AJ-484-11-2025, la cual sustituye a la Circular DG-55-03-2023 emitida en el año 2023.

Como principal beneficio de las nuevas directrices, ciudadanos de países incluidos en el llamado Grupo 1 (Ingreso Sin Visa) ahora tienen un plazo máximo de permanencia autorizado de hasta 180 días naturales no prorrogables. Anteriormente, este plazo estaba limitado a 90 días naturales.

La razón principal de Ecuador y Mauritania (país del noroeste de África) sería una reevaluación de riesgos, según se desprende de la comparación entre la normativa de 2023 y la actual de 2025.

En el caso de Ecuador, el país fue movido del Grupo 3 de países (aquellos que requieren Visa Consular) al Grupo 4 (quienes requieren Visa Restringida).

Ese cambio implica que ciudadanos ecuatorianos ahora requieren una Visa Restringida, cuya solicitud debe ser autorizada obligatoriamente por la Comisión de Visas Restringidas.

Este es el proceso más riguroso para la obtención de una visa de ingreso a Costa Rica.

Eso mismo pasó en el caso de Mauritania que pasó del Grupo 3 al Grupo 4.

Al igual que Ecuador, ciudadanos de Mauritania pasan a requerir una Visa Restringida según la normativa publicada el mes pasado.

En el caso de Honduras, ese país se mantiene en el Grupo 2 (ciudadanos ingresan sin necesidad de visa), pero se le añade un requisito obligatorio nuevo.

Sus ciudadanos mayores de 18 años, a pesar de no necesitar visa de turismo, ahora deben presentar certificado de antecedentes policiales de su país de origen al ingresar al territorio costarricense. Este requisito es único entre los países del Grupo 2.

“El requisito del certificado que demuestre la inexistencia de antecedentes será exigido aunque la persona cuente con una visa provisional otorgada por el Consulado, para posterior trámite en la Gestión de Extranjería”, indica textualmente el documento de Migración y Extranjería.

Listado de condiciones aprobadas por países