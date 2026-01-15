Costa Rica destaca a nivel global como mejor destino internacional en los Premios Healthy Places

Costa Rica obtuvo el premio a mejor destino internacional en los Healthy Places 2025 gracias a su entorno natural, cultura de bienestar y calidad de vida.

Costa Rica fue reconocida como mejor destino internacional en los Premios Healthy Places 2025, una distinción otorgada por las revistas Men’s Health y Women’s Health, que destaca a los lugares del mundo con mejores condiciones para una vida activa, equilibrada y enfocada en el bienestar integral.

El reconocimiento posiciona al país como un referente global en estilo de vida saludable, sostenibilidad y contacto con la naturaleza, factores que influyen directamente en la calidad de vida de residentes y visitantes.

Según la evaluación editorial del certamen, Costa Rica sobresale por ofrecer un entorno que facilita la desconexión del ritmo acelerado, promueve hábitos saludables y fomenta una relación cercana con el ambiente natural, bajo una cultura socialmente asociada al bienestar y la tranquilidad.

Uno de los principales elementos valorados fue la diversidad de experiencias saludables disponibles en el país. La oferta incluye caminatas en parques nacionales, surf en playas rodeadas de naturaleza, actividades de aventura, turismo de bienestar y experiencias vinculadas a ecosistemas volcánicos y forestales.

“Se merece el premio por... Costa Rica es un país donde realizar todo tipo de actividades y experiencias: desde un baño en lodo volcánico, surf con un escenario verde natural salvaje de fondo, o caminatas por sus imponentes senderos y Parques Naturales", señaló la publicación.

El jurado también resaltó la protección del entorno natural como un componente clave del bienestar. El país mantiene una amplia red de áreas protegidas y políticas ambientales que favorecen estilos de vida activos al aire libre, con acceso a playas, montañas y bosques en distancias cortas.

La distinción forma parte de los Premios Healthy Places 2025, que reconocen destinos, hoteles, resorts y espacios enfocados en la salud física y mental. En esta edición se evaluaron seis categorías internacionales relacionadas con bienestar, fitness y descanso consciente.

Para Costa Rica, el reconocimiento refuerza su posicionamiento turístico internacional, especialmente en segmentos vinculados al turismo sostenible, el bienestar y la salud preventiva, áreas que registran creciente interés a nivel global.

El país comparte esta edición con destinos y establecimientos de Europa y otros mercados consolidados, lo que consolida su imagen como un lugar no solo para vacacionar, sino también para vivir con mayor equilibrio entre salud, naturaleza y calidad de vida.