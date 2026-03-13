Costa Rica cumple estándares internacionales de seguridad aérea

En relación con la nota publicada en la página 4 de la edición del 11 de diciembre del 2025, titulada “Pilotos temen que freno a vuelos nocturnos ponga vidas en riesgo”, se indica:

“Sobre el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad, el periodista afirma en su nota una disminución en la calidad de la operación aérea del país. Esto es inexacto e incorrecto:

Por medio de comunicaciones oficiales −incluyendo un correo electrónico y un oficio remitido a esta Dirección− la OACI confirmó que Costa Rica NO presenta ninguna ‘Preocupación Significativa de Seguridad’ (SSC). La existencia de una SSC es el único mecanismo mediante el cual la OACI determina la existencia de riesgos graves en el sistema de aviación civil de un Estado, ante el hallazgo de un SSC la OACI debe de comunicar oficialmente al resto de los Estados signatarios del Convenio de Chicago, sobre la o las no conformidades que ponen en riesgo del desarrollo de la aviación internacional en ese Estado, durante la auditoría presencial en Costa Rica la OACI no identificó absolutamente ningún SSC. La ausencia de una SSC confirma que Costa Rica cumple con los estándares esenciales de seguridad operacional. Además, Costa Rica mantiene la Categoría 1 otorgada por la Administración Federal de Aviación (FAA), la más alta calificación disponible en supervisión de la seguridad operacional para permitir operaciones aéreas hacia y desde Estados Unidos. En relación con la aseveración de que ‘el mínimo es 75% conforme a los criterios de la OACI’, la OACI NACC (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) identificó un documento no oficial publicado, en el cual se basó La Nación para realizar su publicación. Este documento generó confusión debido al uso incorrecto de ese porcentaje, por lo que fue retirado de manera inmediata por la OACI, además la OACI emitió un comunicado oficial a nuestro país con el propósito de aclarar dicha confusión.

De acuerdo con el comunicado del Director Regional de la OACI NACC, Sr Cristopher Banks, que indica textualmente:

‘La OACI no establece requisitos mínimos para los resultados de la auditoría, ni prohíbe o limita las operaciones de aeropuertos o aerolíneas’.

Se enfatiza que no existe un porcentaje mínimo de cumplimiento establecido por la OACI. El porcentaje mínimo de 75% divulgado por La Nación es incorrecto y carece de todo fundamento, especialmente cuando se considera que el nivel de Implementación Efectiva (EI) de la Región NACC (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) es actualmente de 66,9%, y el promedio mundial de EI se sitúa en 70,6%. Este porcentaje mínimo divulgado proviene de un error que la misma OACI ha aclarado y removido de manera inmediata de una página no oficial para tratar los resultados de auditorías USOAP CMA".