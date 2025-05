Cosevi pretendía comprar libros de educación vial, mientras tiene miles echándose a perder fuera de una bodega

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) buscaba autorizar la compra de libros de educación vial, mientras tiene miles de folletos y material didáctico de la misma temática acumulado afuera de una bodega desde hace varios años.

Así consta en el acta de la sesión de junta directiva de ese consejo, del pasado 25 de abril, en el que se detalla que la directora ejecutiva Nancy Rojas Castillo, llevó a los directivos una solicitud presentada por la Dirección e Proyectos, para autorizar dar inicio sin contenido presupuestario al diseño de libros de la “Brigada Vial”, debido a que el contenido presupuestario estaba siendo sometido a modificaciones. La solicitud para dicha contratación era por ¢11,1 millones.

La auditoría encontró el material en cajas, expuesto a la lluvia, polvo y plagas porque ya no cabe en las bodegas del Cosevi. (Actas de /Actas de Cosevi)

Tras conocer el planteamiento, la auditora del Cosevi, Silvia Salas Vásquez, presentó una serie de fotografías en las que advertía la situación del material hallado afuera de una bodega de almacenamiento del edificio central.

Salas aseguró que tras observar una serie de cajas tapadas, pensó que se trataba de material de reciclaje.

“¿Cuál fue la sorpresa? (...) Abrimos y nos encontramos que no eran cajas de desecho, sino todas estas cajas que están aquí (mostró fotografías). Vean cómo están las cajas, están a la intemperie, con esta lona ahí tapándolas, agua, lluvia, polvo, existe un criadero de gatos que tiene el Cosevi, pulgas que en algún momento tuvo la bodega y todo el deterioro”, indicó Salas mientras presentaba una serie de fotografías.

Según detalló, algunas de las cajas con el material didáctico estaban abiertas, por lo que pudo observar que se trata de material didáctico precisamente para las brigadas viales, es decir sobre la misma contratación que se buscaba realizar.

“Están a la intemperie de la bodega principal. ¿Y por qué está ahí? Porque ya no cabe en la bodega principal. En la bodega principal hay más material guardado de la Dirección de Proyectos y la Dirección de Proyectos tiene una bodega donde tiene otros materiales para el tema de educación vial, de material promocional del Chasis S.O.S Vos y de la brigada" agregó.

El material encontrado corresponde a folletos y libritos sobre educación vial que debieron distribuirse entre estudiantes de escuela pero nunca salió del Cosevi. (Acta Cosevi/Acta de Cosevi)

De acuerdo con la presentación de la auditora, solo en las cajas observadas había varios bultos de hasta 15.000 folletos cada uno, además dijo los materiales encontrados corresponden a contrataciones del 2019, 2020 y del 2024, por lo que buscarán analizar cuál es el monto de esas contrataciones que no se aprovecharon.

La funcionaria recordó que la reglamentación interna indica que los materiales que ingresan a la bodega deben ser retirados por la unidad que los compró en un máximo de cinco días.

“Aunque decidiéramos ir a llevar esto a las escuelas a partir de mañana, la Dirección de Proyectos no tiene la capacidad operativa. Y me refiero a recursos financieros y humanos para ir a hacer una entrega apropiada de esto. Porque no es solo ir a entregar folleticos (...) Entonces, no es solo comprar por comprar, es cómo se va a ir a llevar estos recursos y que también preocupa que todos los folletos, nada más desaparezcan por arte de magia y se destruyan”, agregó la auditora quien calificó lo ocurrido como “mala planificación”.

De acuerdo con el documento, la auditora además hizo ver que algunos de los materiales ya podrían estar deteriorados por estar a la intemperie y expuestos a plagas. Además cuestionó que se tratara de un tema de actualización. “Porque no se compró para tener en un almacén, se compró para un objetivo”.

Tras atender consultas de algunos de los directores sobre las responsabilidades en los hechos advertidos, el asesor jurídico del Cosevi, Carlos Rivas (quien fungió como director interino meses atrás), recomendó trasladar la inquietud a la Administración, suspender el trámite de la licitación, y realizar una investigación preliminar, para determinar si hubo una omisión por parte de la Unidad de Planificación.

Por su parte, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, quien preside la junta directiva de ese consejo, , pidió seguir dichas recomendaciones y determinar si existen méritos para abrir algún procedimiento administrativo.

Finalmente, los miembros del Consejo acordaron de forma unánime tres puntos que serían encargados a la dirección ejecutiva y según se lee en el acta consisten en la suspensión de la licitación para el material didáctico hasta aclarar la situación del inventario existente, la realización de una investigación preliminar para determinar si existieron irregularidades en la gestión del material y en el trámite para dotar de recursos para la nueva compra y remitir a la junta directiva un informe con los hallazgos y conclusiones de la citada investigación.