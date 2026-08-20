El País

Cosevi acumula ¢117.391 millones en multas sin cobrar: cinco veces su presupuesto anual

Autoridades reconocen dificultad para recuperar montos debido a errores en registros y antigüedad de las boletas de tránsito

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Por Patricia Recio
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
El Cosevi recibe ingresos anuales de cerca de ¢8.000 millones producto de las multas de tránsito. (Alonso Tenorio)







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Multas de tránsitoCoseviMultas sin cobrar
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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