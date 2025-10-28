Cortes eléctricos afectarán sectores de San José, Heredia y Alajuela este miércoles

Zonas de San Pedro, Hatillo, Moravia, Llorente y La Guácima estarán sin electricidad por obras de CNFL el miércoles 29 de octubre.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de interrupciones eléctricas en distintas zonas del país para este miércoles 29 de octubre del 2025.

Los cortes responden a trabajos de mejora en la red eléctrica y se extenderán desde horas tempranas de la mañana hasta la tarde, según el área.

En San Pedro tendrá una de las interrupciones más amplias entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., se ejecutará una conversión de voltaje en el cantón de Montes de Oca, lo que afectará varios sectores de San Pedro.

El área de corte incluye:

Desde el Anexo Municipal de Montes de Oca, 200 metros al norte sobre la Calle de la Amargura , hasta Artea San Pedro .

, hasta . Desde el Instituto de Investigación Psicológica, 380 metros al sur sobre Calle 59 , hasta la Cafetería Casa Roosevelt , con afectación parcial de la Avenida 8 .

, hasta la , con afectación parcial de la . Desde Compufax, 200 metros al oeste sobre Calle 59, hasta el Banco Nacional de Costa Rica, con afectación parcial de la Calle 57.

Entre los sitios comerciales y de referencia afectados destacan:

Arteacr S.A., Backyard, Recicladora Capri, La Choza de las Alitas, Restaurante El Candil, Teatro de Bolsillo, Tienda Tsunami, Shop Market, Mr. Veggie, Monster Pizza, Bar Einstein, Bar El Pretil, Súper Te Lo Tengo, Cafetería Melie Rozs, Costa Rasta, Fumigadora Antiplagas CR, I Vape, Planet Hair, AK Tattoo, Terra U, Discoteca Buena Vista, entre muchos otros.

También se verán afectados:

Restaurantes, bares, instituciones académicas, entidades municipales, residencias universitarias, laboratorios clínicos, centros de impresión, farmacias, gasolineras, bancos, supermercados, academias de baile, estudios fotográficos, locales de tecnología y casas de habitación.

En el distrito de Hatillo, en San José centro, se hará una relocalización de postería, lo que implicará la suspensión del servicio entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

El corte comprende:

100 metros al sur del Salón Comunal de Hatillo 4.

Establecimientos cercanos al área de afectación incluyen:

Lavacar Luxury Touch, Valu Nail Salón, Centro Hair Lab, Minisúper KMA y Oteros Pizza.

En la Urbanización TERUMA en La Trinidad de Moravia, se trabajará en la instalación de un poste, lo cual provocará cortes de energía entre las 8 a. m. y las 12 p. m.

La afectación será parcial y comprende casas de habitación del residencial.

En Flores de Heredia, la CNFL realizará trabajos por contrato para instalar un poste. El corte eléctrico se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m.

El sector afectado será:

Desde Sainsa, 50 metros al norte.

En el área se encuentran casas de habitación y las oficinas de Sainsa.

En La Guácima de Alajuela, los trabajos programados incluyen la extensión de líneas eléctricas. El corte se mantendrá entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

La zona de intervención va:

Desde el Liceo La Guácima, 2,5 kilómetros al oeste.

La afectación incluye casas de habitación y el centro de eventos Luna Verde.

Para más detalles sobre este corte u otras suspensiones programadas, la institución habilitó la siguiente plataforma de consulta:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones