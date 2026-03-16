El País

Cortes de luz se reportan en Heredia este 17 de marzo por instalación de postes

Vecinos de Heredia tendrán una suspensión eléctrica programada este 17 de marzo por trabajos en la red. Revise las zonas y horarios para saber si su casa o negocio estará sin servicio

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
Vecinos de Los Ángeles en San Rafael tendrán corte eléctrico el 17 de marzo de 7 a. m. a 3 p. m. por instalación de dos postes. (Gemini/Gemini)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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