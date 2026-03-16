Cortes de luz se reportan en Heredia este 17 de marzo por instalación de postes

Vecinos de Los Ángeles en San Rafael tendrán corte eléctrico el 17 de marzo de 7 a. m. a 3 p. m. por instalación de dos postes.

Vecinos del distrito de Los Ángeles, en el cantón de San Rafael, enfrentarán un corte de luz programado el martes 17 de marzo del 2026, debido a trabajos para fortalecer la red eléctrica en la zona.

La suspensión del servicio se realizará de 7 a. m. a 3 p. m. y responde a labores técnicas que incluyen la instalación de dos postes eléctricos, con el objetivo de mejorar la estabilidad y confiabilidad del suministro.

La afectación se concentrará en el sector de Palmar, específicamente en la calle del Tanque Leván, según el aviso emitido por la empresa de servicios públicos.

Estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica. Las cuadrillas buscan reforzar la red para reducir fallas y garantizar un servicio más estable para los usuarios.

Las autoridades también informaron que la comunicación de la suspensión se realiza a través de la página web institucional, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook, con el fin de que los usuarios puedan prepararse ante la interrupción.

En total, 121 clientes estarán dentro del área de afectación durante el periodo del corte.

Si usted desea confirmar si su vivienda o negocio está dentro del área impactada, puede revisar el siguiente enlace con su número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm