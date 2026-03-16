Cortes de luz del ICE suspenderán el servicio en zonas de Limón, Puntarenas y Guanacaste este martes

Varias localidades de Limón, Puntarenas y Guanacaste tendrán cortes de luz este martes 17 de marzo debido a mantenimiento del ICE.

Varias comunidades de Limón, Puntarenas y Guanacaste enfrentarán cortes de luz programados este martes 17 de marzo de 2026, según el cronograma de mantenimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Las suspensiones responden a trabajos técnicos en la red eléctrica.

Las interrupciones del servicio se realizarán en distintos horarios durante la mañana y la tarde, y abarcarán sectores específicos de los cantones de Matina, Pococí, Garabito y Tilarán.

Limón: Matina y Pococí

En el cantón de Matina, el corte afectará el sector de entrada a 28 Millas, en Batán. El ICE programó la suspensión de 7 a. m. a 3 p. m. debido a labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

También en la provincia de Limón, en el cantón de Pococí, la interrupción impactará Calle Tablón, en Guápiles. En este caso, los trabajos se ejecutarán de 8 a. m. a 11 a. m.

En la provincia de Puntarenas, el cantón de Garabito tendrá un corte en la localidad de Lagunillas, en Tárcoles.

El servicio eléctrico se suspenderá de 8 a. m. a 5 p. m., mientras cuadrillas realizan mantenimiento preventivo en la red.

En Nuevo Arenal, cantón de Tilarán, se registrará otra interrupción del suministro eléctrico.

El corte abarcará el sector cercano al Banco Nacional de Nuevo Arenal, de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., también por trabajos de mantenimiento.

Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/