El País

Cortes de luz afectarán sectores de Santa Ana este martes

Revise las calles, barrios y puntos de referencia donde se aplicarán los cortes de luz programados por la CNFL

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Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anunció cortes de luz en Curridabat este 7 de marzo. La suspensión del servicio será de 7:30 a. m. a 5 p. m.
Sectores de Salitral y barrio San Rafael en Santa Ana tendrán cortes de luz el 17 de marzo según programación de la CNFL. (CNFL/CNFL)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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