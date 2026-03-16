Cortes de luz afectarán sectores de Santa Ana este martes

Sectores de Salitral y barrio San Rafael en Santa Ana tendrán cortes de luz el 17 de marzo según programación de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará dos cortes de luz programados en el cantón de Santa Ana, San José, el martes 17 de marzo del 2026.

Las interrupciones afectarán sectores parciales de Salitral y barrio San Rafael, con horarios entre 8 a. m. y 4:30 p. m., según la programación divulgada por la empresa eléctrica.

El primer corte se realizará de 8 a. m. a 4:30 p. m. en Salitral de Santa Ana (parcial).

La suspensión abarcará:

Calle Salitral.

Desde el cruce de la “Y” Griega , 1,5 km al sur de la bomba Hermanos Morales .

, 1,5 km al sur de la . Hasta calle Matinilla .

. Desde Pollos Salitral hacia el sector Montoya, hasta 300 m al suroeste del control Targua.

Entre los sitios de referencia dentro del área afectada se encuentran:

Viviendas del sector.

Escuela de Salitral .

. Escuela de Matinilla.

El segundo corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. en Santa Ana – barrio San Rafael (parcial).

El área de suspensión comprende:

Calle Chirracal (total) .

. Desde la entrada a la Cooperativa Las Cabañas :

: 200 m al oeste.



350 m al norte.



75 m al sur.

Desde Super El Piñar hasta la entrada de la cooperativa Las Cabañas .

. Desde esa entrada hasta el albergue del PANI.

Entre los sitios de referencia se encuentran:

Cooperativa Las Cabañas (total).

Escuela San Rafael.

Capilla San Rafael.

Centro Educativo María Monserrat.

Condominio San Rafael.

Villas Los Vascos.

Nova Clinic.

Super El Piñar.

Iglesia Pentecostal Unida de Santa Ana.

Comercios y viviendas del sector.

Si usted vive o transita por estos sectores, tome previsiones ante la suspensión temporal del servicio eléctrico durante el horario indicado.

Para consultar el detalle completo de las suspensiones programadas, usted puede revisar el siguiente enlace oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones