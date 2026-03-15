Cortes de luz afectarán sectores de Montes de Oca, San Pedro y Santo Tomás este lunes

CNFL realizará cortes de luz el 16 de marzo en Montes de Oca, San Pedro y Santo Tomás por mantenimiento y obras eléctricas programadas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados este lunes 16 de marzo del 2026 en sectores de Montes de Oca, San Pedro y Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, relocalización de postes e instalación de transformadores en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio iniciarán desde 7:30 a. m. en algunos puntos del cantón de Montes de Oca y se extenderán hasta 4 p. m. en la zona de Santo Tomás, según el cronograma oficial de la CNFL.

El primer corte afectará un sector de Barrio Escalante, en Montes de Oca, entre 7:30 a. m. y 3 p. m. por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La suspensión abarcará el área ubicada del costado norte del restaurante Limonchelo, 100 metros al este y 25 metros al sur. En el sector se ubican principalmente casas de habitación.

También en San Pedro de Montes de Oca, la CNFL realizará trabajos de relocalización de un poste entre 7:30 a. m. y 3 p. m.

La afectación comprende desde Pinturas Protecto, 160 metros al norte por la calle 67, hasta JK Studio Salón, con impacto parcial en avenida 1 y calle 67B.

Entre los sitios de referencia dentro del área afectada se encuentran:

JK Studio Salón

Gaby FP Beauty Salón

Casa de Dios

Fundación Carmen Naranjo

Pinturas Protecto

Tienda Monge

Edificio Don Francisco

Óptica San Pedro

Mundo Acuático

Emporio

Rosh Food

Casa Gardenia

Apartamentos Herpaco

Madre Tierra Tienda Verde

Sala de Cine Apolo S. A.

INNOmuebles

Dual+

El corte también alcanzará comercios, oficinas y viviendas cercanas en este sector.

En Santo Tomás de Santo Domingo, Heredia, la CNFL suspenderá el servicio de 8 a. m. a 4 p. m. debido a trabajos de construcción de obras eléctricas e instalación de transformadores.

La interrupción abarcará el tramo desde la ermita San Martín, 200 metros al este y 400 metros al norte.

Entre los sitios de referencia figuran:

Taller Electrónico Vargas

Abastecedor San Martín

Doña Margarita Catering Service

RYR Precisión S. A.

Franklink Tattoo

El Rincón Criollo

Calle Belisa Barquero

Calle Piedra

Casas de habitación.

Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones