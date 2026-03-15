Cortes de luz afectarán sectores de Montes de Oca, San Pedro y Santo Tomás este lunes

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz programados este lunes 16 de marzo del 2026 en sectores de Montes de Oca, San Pedro y Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, relocalización de postes e instalación de transformadores en la red eléctrica.
Las suspensiones del servicio iniciarán desde 7:30 a. m. en algunos puntos del cantón de Montes de Oca y se extenderán hasta 4 p. m. en la zona de Santo Tomás, según el cronograma oficial de la CNFL.
El primer corte afectará un sector de Barrio Escalante, en Montes de Oca, entre 7:30 a. m. y 3 p. m. por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.
La suspensión abarcará el área ubicada del costado norte del restaurante Limonchelo, 100 metros al este y 25 metros al sur. En el sector se ubican principalmente casas de habitación.
También en San Pedro de Montes de Oca, la CNFL realizará trabajos de relocalización de un poste entre 7:30 a. m. y 3 p. m.
La afectación comprende desde Pinturas Protecto, 160 metros al norte por la calle 67, hasta JK Studio Salón, con impacto parcial en avenida 1 y calle 67B.
Entre los sitios de referencia dentro del área afectada se encuentran:
- JK Studio Salón
- Gaby FP Beauty Salón
- Casa de Dios
- Fundación Carmen Naranjo
- Pinturas Protecto
- Tienda Monge
- Edificio Don Francisco
- Óptica San Pedro
- Mundo Acuático
- Emporio
- Rosh Food
- Casa Gardenia
- Apartamentos Herpaco
- Madre Tierra Tienda Verde
- Sala de Cine Apolo S. A.
- INNOmuebles
- Dual+
El corte también alcanzará comercios, oficinas y viviendas cercanas en este sector.
En Santo Tomás de Santo Domingo, Heredia, la CNFL suspenderá el servicio de 8 a. m. a 4 p. m. debido a trabajos de construcción de obras eléctricas e instalación de transformadores.
La interrupción abarcará el tramo desde la ermita San Martín, 200 metros al este y 400 metros al norte.
Entre los sitios de referencia figuran:
- Taller Electrónico Vargas
- Abastecedor San Martín
- Doña Margarita Catering Service
- RYR Precisión S. A.
- Franklink Tattoo
- El Rincón Criollo
- Calle Belisa Barquero
- Calle Piedra
- Casas de habitación.
Para más información sobre suspensiones programadas puede consultar:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones