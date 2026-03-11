Cortes de luz dejarán sin electricidad sectores de Curridabat, Desamparados y La Unión este jueves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados el jueves 12 de marzo del 2026 en varios sectores de Curridabat, Desamparados, Río Azul y Patarrá, debido a trabajos de extensión de líneas, relocalización de postería y mantenimiento preventivo en la red eléctrica.
Las interrupciones se aplicarán en horarios distintos según la zona y afectarán viviendas, comercios e instituciones cercanas a los puntos de intervención.
En Curridabat (parcial) la suspensión se aplicará de 7:30 a. m. a 5 p. m.
La CNFL ejecutará trabajos de extensión de líneas.
El corte comprenderá el sector:
- Desde Central Market Curridabat, 630 metros al sureste sobre transversal 95 y ruta nacional secundaria 221
- Hasta la subestación Curridabat
- Con afectación parcial en avenida 42 y ruta nacional secundaria 215
Entre los sitios cercanos dentro del área se encuentran:
- Librería San Antonio Padua
- Banco Popular
- La Rosa Centro Comercial
- Ebáis Curridabat
- Pequeño Mundo
- Hiper Mascotas
- Academia Karate Sho-Ryu-Kan
- Templo Fe y Milagros
- Parqueo del Banco Nacional
- Maderas El Ciprés
- El Rincón del Sabor
También se reporta afectación para diversas empresas, comercios y casas de habitación del sector.
En San Miguel de Desamparados, sector Jericó (parcial) el corte se realizará de 8 a. m. a 3 p. m.
Los trabajos corresponden a construcción de obras eléctricas para la relocalización de postería.
El área intervenida incluye:
- Sector Quinta Bariloche
La suspensión afectará casas de habitación cercanas.
Otra interrupción programada afectará sectores de Río Azul (La Unión) y Patarrá de Desamparados.
El corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m.
La CNFL realizará mantenimiento preventivo en la red eléctrica.
El área comprendida incluye:
- Desde la entrada de calle Patarrá, Linda Vista Río Azul, contiguo a Pollo Granjero Patarrá
- 1,6 km al este hasta la Escuela de Linda Vista
- Desde la Fábrica de Cajetas, 650 metros al norte hasta el cruce de calle Las Quebradas, cerca de super La Estrella
Entre los puntos cercanos dentro de la zona se encuentran:
- Ebáis Patarrá
- Ebáis Linda Vista
- Escuela Linda Vista
- Kinder Ovejitas
- Centro infantil San Miguel
- Panadería y Repostería Guatuso #2
- Super Megamax
- Super El Maná
- Innova Gym
- Floristería Da Paz
- Pollo Granjero
- MRV Pinturas
- Complejo Ecológico Municipal
Además de viviendas y pequeños comercios de la zona.
Para conocer más detalles sobre los cortes o verificar otras zonas afectadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones