Cortes de luz dejarán sin electricidad sectores de Curridabat, Desamparados y La Unión este jueves

La CNFL realizará cortes de luz el 12 de marzo en Curridabat, Desamparados y La Unión por mantenimiento, relocalización de postería y extensión de líneas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz programados el jueves 12 de marzo del 2026 en varios sectores de Curridabat, Desamparados, Río Azul y Patarrá, debido a trabajos de extensión de líneas, relocalización de postería y mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

Las interrupciones se aplicarán en horarios distintos según la zona y afectarán viviendas, comercios e instituciones cercanas a los puntos de intervención.

En Curridabat (parcial) la suspensión se aplicará de 7:30 a. m. a 5 p. m.

La CNFL ejecutará trabajos de extensión de líneas.

El corte comprenderá el sector:

Desde Central Market Curridabat , 630 metros al sureste sobre transversal 95 y ruta nacional secundaria 221

, 630 metros al sureste sobre Hasta la subestación Curridabat

Con afectación parcial en avenida 42 y ruta nacional secundaria 215

Entre los sitios cercanos dentro del área se encuentran:

Librería San Antonio Padua

Banco Popular

La Rosa Centro Comercial

Ebáis Curridabat

Pequeño Mundo

Hiper Mascotas

Academia Karate Sho-Ryu-Kan

Templo Fe y Milagros

Parqueo del Banco Nacional

Maderas El Ciprés

El Rincón del Sabor

También se reporta afectación para diversas empresas, comercios y casas de habitación del sector.

En San Miguel de Desamparados, sector Jericó (parcial) el corte se realizará de 8 a. m. a 3 p. m.

Los trabajos corresponden a construcción de obras eléctricas para la relocalización de postería.

El área intervenida incluye:

Sector Quinta Bariloche

La suspensión afectará casas de habitación cercanas.

Otra interrupción programada afectará sectores de Río Azul (La Unión) y Patarrá de Desamparados.

El corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m.

La CNFL realizará mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

El área comprendida incluye:

Desde la entrada de calle Patarrá, Linda Vista Río Azul , contiguo a Pollo Granjero Patarrá

, contiguo a 1,6 km al este hasta la Escuela de Linda Vista

Desde la Fábrica de Cajetas, 650 metros al norte hasta el cruce de calle Las Quebradas, cerca de super La Estrella

Entre los puntos cercanos dentro de la zona se encuentran:

Ebáis Patarrá

Ebáis Linda Vista

Escuela Linda Vista

Kinder Ovejitas

Centro infantil San Miguel

Panadería y Repostería Guatuso #2

Super Megamax

Super El Maná

Innova Gym

Floristería Da Paz

Pollo Granjero

MRV Pinturas

Complejo Ecológico Municipal

Además de viviendas y pequeños comercios de la zona.

Para conocer más detalles sobre los cortes o verificar otras zonas afectadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones