Cortes de luz de CNFL afectarán Escazú, Santa Bárbara y Desamparados este miércoles

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres cortes de luz programados el miércoles 11 de marzo del 2026 en sectores de Escazú, Santa Bárbara de Heredia y Desamparados, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo y construcción de obras eléctricas.
Las suspensiones del servicio eléctrico se aplicarán durante la mañana y la tarde en zonas residenciales y comerciales específicas.
Escazú, San Antonio (parcial)
El corte se realizará de 7:30 a. m. a 4 p. m. debido a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.
El área afectada comprende:
- Desde Gasolinera EGS San Antonio hasta la Escuela Juan XXIII.
Sitios de referencia incluidos en la interrupción:
- Casas de habitación
- Gasolinera EGS San Antonio
- Super Centro
- Coopase
- La Casa de Toño
- Automotriz Araya
- Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Escazú
- Armario del ICE ubicado al costado norte de la escuela
Santa Bárbara, Heredia: Jesús (parcial)
En este sector el corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. por relocalización de postería como parte de construcción de obras eléctricas.
El área afectada comprende:
- 500 metros al norte de la planta de Pipasa.
Sitios de referencia incluidos:
- Casas de habitación
- Expo Flora
- Pianos
- Planta de Pipasa
Desamparados, Calle Fallas (parcial)
La interrupción será de 8 a. m. a 4 p. m. por mantenimiento preventivo en la red eléctrica.
El área afectada comprende:
- Calle Fallas, desde el bar La Flor de Mayo hasta 600 metros al este.
- También desde el bar 300 metros al este, 300 al sur y 300 al norte.
Sitios de referencia incluidos:
- Casas de habitación
- Salón Multiuso de Castillo
- Bodegas de Ferretería Santa Lucía
- Minisúper Betania
- Salón comunal
Para consultar detalles oficiales o verificar otras zonas afectadas, puede revisar el sitio de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones