Cortes de luz de CNFL afectarán Escazú, Santa Bárbara y Desamparados este miércoles

CNFL aplicará cortes de luz en Escazú, Santa Bárbara y Desamparados el 11 de marzo por mantenimiento y relocalización de postería.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres cortes de luz programados el miércoles 11 de marzo del 2026 en sectores de Escazú, Santa Bárbara de Heredia y Desamparados, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo y construcción de obras eléctricas.

Las suspensiones del servicio eléctrico se aplicarán durante la mañana y la tarde en zonas residenciales y comerciales específicas.

Escazú, San Antonio (parcial)

El corte se realizará de 7:30 a. m. a 4 p. m. debido a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

El área afectada comprende:

Desde Gasolinera EGS San Antonio hasta la Escuela Juan XXIII.

Sitios de referencia incluidos en la interrupción:

Casas de habitación

Gasolinera EGS San Antonio

Super Centro

Coopase

La Casa de Toño

Automotriz Araya

Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Escazú

Armario del ICE ubicado al costado norte de la escuela

Santa Bárbara, Heredia: Jesús (parcial)

En este sector el corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. por relocalización de postería como parte de construcción de obras eléctricas.

El área afectada comprende:

500 metros al norte de la planta de Pipasa.

Sitios de referencia incluidos:

Casas de habitación

Expo Flora

Pianos

Planta de Pipasa

Desamparados, Calle Fallas (parcial)

La interrupción será de 8 a. m. a 4 p. m. por mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

El área afectada comprende:

Calle Fallas , desde el bar La Flor de Mayo hasta 600 metros al este .

, desde el hasta . También desde el bar 300 metros al este, 300 al sur y 300 al norte.

Sitios de referencia incluidos:

Casas de habitación

Salón Multiuso de Castillo

Bodegas de Ferretería Santa Lucía

Minisúper Betania

Salón comunal

Para consultar detalles oficiales o verificar otras zonas afectadas, puede revisar el sitio de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones