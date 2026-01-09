Cortes de luz se realizarán en San Pedro este sábado por instalación de cableado

Corte de luz en San Pedro será este miércoles 10 de enero, de 7:30 a.m. a 5 p.m. debido a trabajos de la CNFL

Un amplio sector de San Pedro, en el cantón de Montes de Oca, enfrentará un corte de luz este miércoles 10 de enero de 2026, como parte de un proyecto empresarial de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La suspensión se extenderá desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m. y responde a la instalación de un nuevo conductor eléctrico.

La interrupción afectará tramos clave de la Ruta 2, incluyendo el sector comprendido entre Office Depot San Pedro y la intersección con la calle 69. También se verán impactadas vías como la calle de La Amargura, la avenida 1, y zonas cercanas al parque Kennedy, el Colegio Calasanz, Fito’s Bar y el servicentro El Higuerón.

Entre los sitios de referencia que quedarán sin electricidad destacan comercios, residencias, oficinas, locales de entretenimiento, entidades académicas, bancarias y de salud. Algunas de estas son el Hospital Unibe, la Municipalidad de Montes de Oca, la Universidad de Costa Rica (UCR), Radio U, la Plaza San Pedro, el Centro Comercial Calle Real, Farmacias, panaderías, restaurantes, consultorios, imprentas, y decenas de locales que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad.

La CNFL recomendó a los usuarios tomar previsiones, especialmente quienes trabajan desde casa, tienen comercios en la zona o requieren equipos eléctricos para atención médica domiciliaria.

El corte responde a labores que buscan fortalecer el sistema eléctrico local. En caso de condiciones climáticas adversas o situaciones operativas de emergencia, los trabajos podrían suspenderse y reprogramarse sin previo aviso.

Para más información o consultas sobre suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones