Cortes de luz se realizarán en San Pedro este sábado por instalación de cableado

¿Vive o trabaja en San Pedro? Este 10 de enero habrá un corte de luz programado. Vea los lugares específicos y tome previsiones a tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas
Corte de luz en San Pedro será este miércoles 10 de enero, de 7:30 a.m. a 5 p.m. debido a trabajos de la CNFL (CNFL/Cortesía)







