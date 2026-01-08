Cortes de luz en zona de San José este viernes por trabajos de CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en partes de San Pedro, Montes de Oca, este 9 de enero por proyectos técnicos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este viernes 9 de enero en distintas zonas de San Pedro de Montes de Oca, debido a trabajos programados relacionados con la conversión de voltaje.

Los cortes de luz afectarán parcialmente las comunidades ubicadas en dos sectores puntuales. El primero comprende desde la Escuela Franklin Roosevelt 430 metros al sur, sobre la avenida 10, afectando partes de las calles 63 y 65.

El segundo inicia desde el parque Gabriel Vargas Vargas y se extiende 370 metros al sur por la avenida 12 hasta el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), con afectación parcial en las calles 59 y 61.

Entre los sitios de referencia que podrían verse impactados por esta interrupción se encuentran comercios, centros educativos, clínicas, oficinas privadas y residencias. Algunos de estos son ACM Costa Rica, Clínica Odontopediatría Dr. Antonio Fernández Güell, Escuela Roosevelt, Mercado del Mar, Instituto Juventus, Casa del PAC, RS Seguridad Digital y el Instituto Costarricense de Electricidad.

El servicio se suspenderá entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m., por lo que se recomienda tomar previsiones.

Estas labores forman parte de los proyectos empresariales de la CNFL para mejorar la calidad del servicio y modernizar la infraestructura eléctrica en la zona.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones