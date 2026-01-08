El País

Cortes de luz en zona de San José este viernes por trabajos de CNFL

Descubra si su casa o negocio está en la lista de lugares que quedarán sin electricidad este viernes en la zona de San José por trabajos de CNFL

Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
CNFL suspenderá el servicio eléctrico en partes de San Pedro, Montes de Oca, este 9 de enero por proyectos técnicos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

