Cortes de luz se aplicarán en Guanacaste, San José, Puntarenas y Limón este jueves 7 de mayo

El ICE anunció cortes de luz en cuatro provincias este jueves 7 de mayo por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán varias comunidades de Guanacaste, San José, Puntarenas y Limón este jueves 7 de mayo del 2026. Las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Guanacaste, el cantón de Liberia tendrá interrupciones en dos sectores. En Curubandé, el corte afectará la entrada al pueblo de 8 a. m. a 1 p. m. En el distrito de Liberia, la comunidad de San Ramón enfrentará la misma suspensión en ese horario.

En San José, el cantón de Pérez Zeledón reporta afectación en el distrito de San Isidro de El General. El servicio se suspenderá en Rivas entre 8 a. m. y 1 p. m.

En Puntarenas, el cantón de Garabito tendrá cortes en Jacó. La interrupción se aplicará en Esterillos Este desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m.

En Limón, el cantón de Talamanca registrará la suspensión más extensa. El servicio eléctrico se interrumpirá desde Río Estrella hasta Puerto Vargas, en Cahuita, de 8:30 a. m. a 4 p. m.

Para más información, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/