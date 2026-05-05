El País

Cortes de luz se aplicarán en Guanacaste, San José, Puntarenas y Limón este jueves 7 de mayo

Revise si su comunidad está en la lista de interrupciones eléctricas programadas por el ICE este jueves y evite contratiempos en sus actividades diarias

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Por Silvia Ureña Corrales
ICE suspenderá el servicio eléctrico en Guápiles y San Isidro de El General este viernes 8 de agosto por obras en la red.
El ICE anunció cortes de luz en cuatro provincias este jueves 7 de mayo por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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