Cortes de luz impactarán zonas de San José este viernes: conozca los horarios

CNFL aplicará cortes de luz en zonas de San José este 7 de mayo entre 8 a. m. y 4 p. m. por mantenimiento y obras.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este jueves 7 de mayo de 2026 en sectores de Guadalupe, en Goicoechea, y en San Antonio, en Desamparados, debido a trabajos de construcción y mantenimiento en la red.

En Guadalupe, el corte se aplicará de 8 a. m. a 4 p. m. de forma parcial. La interrupción responde a labores de relocalización de postería. El área afectada incluye la planta potabilizadora del AyA en Guadalupe, punto clave dentro del sector intervenido.

Ese mismo día y en el mismo horario, la CNFL ejecutará mantenimiento preventivo en San Antonio de Desamparados, lo que también provocará suspensión del servicio en zonas cercanas.

En este caso, el corte abarcará sectores a partir del Estadio de San Antonio y zonas aledañas. Entre los puntos de referencia destacan el Liceo San Antonio, la Escuela Francisco Gamboa Mora, el taller de señales del MOPT, la delegación de Policía y varios comercios, talleres y condominios como Hacienda San Antonio y Lomas del Bosque.

La CNFL indicó que estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir riesgos de fallas futuras en el servicio.

Para más información, usted puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones