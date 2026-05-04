Cortes de luz afectarán zonas de San José este miércoles: estos son los horarios

CNFL realizará cortes de luz en San José este 6 de mayo por obras eléctricas en Goicoechea y Catedral.obras eléctricas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en varias zonas de San José para este miércoles 6 de mayo de 2026. Las interrupciones responden a trabajos en la red eléctrica y afectarán sectores de Goicoechea y el distrito Catedral.

En Goicoechea, el corte se aplicará en San Francisco de forma parcial. La suspensión del servicio iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta las 3:30 p. m. La CNFL indicó que realizará traslado de líneas secundarias como parte de obras por contrato en redes eléctricas.

El área afectada incluye los alrededores de la Gran Terminal del Caribe. También se verán impactados puntos cercanos como la estación Ulacit 87 y luminarias de la vía pública.

Por otra parte, en el cantón Central de San José, distrito Catedral, el corte será en Plaza Víquez y zonas aledañas. La interrupción se mantendrá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. En este caso, los trabajos corresponden a la relocalización de postería.

Las afectaciones abarcan calle 17 y avenidas 22 y 24. Entre los sitios de referencia destacan viviendas, comercios y talleres como Lava Car del Sur, Avenida 22 Automotriz, Ciclo Sánchez, Súper Baterías, Súper 24 horas, Tire Kindong, Moto Repuestos Rabbit y Vidsa.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones