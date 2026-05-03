Cortes de luz afectarán zonas de San José, Cartago y Heredia el martes 5 de mayo por trabajos de la CNFL

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en San José, Cartago y Heredia el 5 de mayo por trabajos programados.

Cortes de luz programados impactarán sectores de San José, Cartago y Heredia este martes 5 de mayo, según informó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, relocalización de postes y mejoras en la red eléctrica.

En San José, el cantón de Santa Ana, sector de Brasil, tendrá una suspensión parcial del servicio entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

El corte afectará la calle de entrada a Planta Brasil y zonas residenciales cercanas. La planta no estará incluida en la interrupción. Un total de 20 clientes se verán impactados.

Ese mismo día, en el cantón central de San José, distrito de Zapote, la afectación será parcial entre las 8 a. m. y las 11 a. m. La interrupción cubrirá el costado noreste de la Academia Nacional de Policía.

Entre los puntos de referencia destacan el Liceo José Madriz Castro, la Academia Nacional de Policía y comercios cercanos. La estación de servicio Delta no estará incluida. Se reportan 17 servicios afectados.

En Cartago, el cantón de La Unión, distrito de San Rafael, tendrá uno de los cortes más amplios. La suspensión se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m. e impactará sectores desde la iglesia de San Rafael hacia el norte hasta el tajo, así como desde la antigua subestación de Dulce Nombre hasta el cruce de calle Yerbabuena.

Entre los sitios incluidos figuran el plantel municipal, la sede del área de salud de la CCSS, centros educativos, comercios y urbanizaciones. La CNFL estima 744 servicios afectados.

En Heredia, el cantón de Belén, distrito de La Rivera, también tendrá interrupciones parciales entre las 8:30 a. m. y las 4 p. m. Los trabajos de mantenimiento preventivo abarcarán el sector comprendido desde el supermercado El Progreso hacia el norte sobre la calle Horacio Murillo Montes de Oca.

En la zona hay viviendas, comercios y centros comunitarios. Se verán afectados 307 servicios.

La CNFL recomendó a los usuarios tomar previsiones ante la suspensión del servicio eléctrico, en especial, en zonas donde los trabajos se extenderán durante varias horas.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones