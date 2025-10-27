Cortes de luz programados por ICE afectarán zonas de San José, Cartago y Limón este martes

Cortes de luz afectarán Juntas de Pacuar, Ximiriñak y Villas Caribe Beach este martes por trabajos del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados en distintas comunidades de San José, Cartago y Limón este martes 28 de octubre, como parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica nacional.

Los trabajos afectarán a usuarios en las siguientes localidades:

San José – Pérez Zeledón – Daniel Flores Juntas de Pacuar: el servicio eléctrico será interrumpido entre las 7 a.m. y la 1 p.m.

el servicio eléctrico será interrumpido entre las 7 a.m. y la 1 p.m. Cartago – Turrialba – Turrialba Ximiriñak: el corte se mantendrá desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

el corte se mantendrá desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Limón – Talamanca – Cahuita Carretera principal de Villas Caribe Beach: la suspensión será de 8 a.m. a 4 p.m.

Estas suspensiones son parte del mantenimiento preventivo que la entidad realiza para garantizar un suministro más estable y seguro en el futuro.

Para más información, consulte el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/