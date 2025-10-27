El País

Cortes de luz programados por ICE afectarán zonas de San José, Cartago y Limón este martes

Prepárese para los cortes de luz de este martes: vea las zonas afectadas en Pérez Zeledón, Turrialba y Cahuita y tome previsiones a tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
Este viernes 24 de octubre habrá cortes de luz por trabajos del ICE en distintas comunidades del país.
Cortes de luz afectarán Juntas de Pacuar, Ximiriñak y Villas Caribe Beach este martes por trabajos del ICE. (Generada con IA/Gemini)







notas iaSUCCortes de luzCortesICE
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

