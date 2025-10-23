Cortes de luz programados por el ICE este viernes en seis provincias del país: estas son las zonas

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico este viernes 24 de octubre en distintas localidades de Puntarenas, Limón, Alajuela, Cartago y San José, debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de líneas.
Las interrupciones se extenderán entre las 7 a. m. y 1 p. m., según cada zona. El objetivo de los cortes es garantizar la seguridad del personal técnico y mejorar la calidad del servicio eléctrico.
Las comunidades incluidas en la programación son:
- Puntarenas – Corredores – Corredor: Ciudad Neily, calle González. Corte de 7 a. m. a 1 p. m.
- Limón – Talamanca – Cahuita: Bambú y centro de Cahuita (contiguo al parque). Cortes de 8 a. m. a 1 p. m.
- Alajuela – Naranjo – Naranjo: Urbanización Marín. Corte por reubicación de línea de 8 a. m. a 1 p. m.
- Cartago – Turrialba – Turrialba: San Juan Norte y Los Loaiza. Corte de 8 a. m. a 11 a. m.
- San José – Pérez Zeledón – San Isidro del General: Sector de Morazán, camino a la torre. Corte de 8 a. m. a 1 p. m.
Para más información y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/