Cortes de luz programados por el ICE este viernes en seis provincias del país: estas son las zonas

Este viernes 24 de octubre habrá cortes de luz por trabajos del ICE en distintas comunidades del país.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico este viernes 24 de octubre en distintas localidades de Puntarenas, Limón, Alajuela, Cartago y San José, debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de líneas.

Las interrupciones se extenderán entre las 7 a. m. y 1 p. m., según cada zona. El objetivo de los cortes es garantizar la seguridad del personal técnico y mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Las comunidades incluidas en la programación son:

Puntarenas – Corredores – Corredor : Ciudad Neily, calle González. Corte de 7 a. m. a 1 p. m.

: Ciudad Neily, calle González. Corte de Limón – Talamanca – Cahuita : Bambú y centro de Cahuita (contiguo al parque). Cortes de 8 a. m. a 1 p. m.

: Bambú y centro de Cahuita (contiguo al parque). Cortes de Alajuela – Naranjo – Naranjo : Urbanización Marín. Corte por reubicación de línea de 8 a. m. a 1 p. m.

: Urbanización Marín. Corte por reubicación de línea de Cartago – Turrialba – Turrialba : San Juan Norte y Los Loaiza. Corte de 8 a. m. a 11 a. m.

: San Juan Norte y Los Loaiza. Corte de San José – Pérez Zeledón – San Isidro del General: Sector de Morazán, camino a la torre. Corte de 8 a. m. a 1 p. m.

Para más información y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/