Cortes de luz programados por el ICE llegan a Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas este miércoles

ICE anuncia cortes de luz en varias zonas de Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas este miércoles por trabajos técnicos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este miércoles 11 de febrero de 2026 en diversas comunidades de Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas. Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en redes eléctricas y labores de poda preventiva de árboles cercanos a las líneas de distribución.

En Cartago, el cantón de Paraíso se verá afectado en la localidad de Purisil desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Mientras tanto, en el cantón de Turrialba, sectores como Ganadería, Catie, 109 y Kayakeros estarán sin servicio entre las 8 a.m. y la 1 p.m.

También en Cartago, los vecinos de Recta de Bali y Tucurrique, en el distrito de Pejivalle (antes Pejibaye), enfrentarán cortes entre las 8:30 a.m. y las 2 p.m.

En Guanacaste, las comunidades de Zonzapote, Las Vueltas y Copalchí, en el cantón de La Cruz, estarán sin electricidad de 8 a.m. a 1 p.m., por poda de árboles. Lo mismo ocurrirá en San Miguel Anqueronte, en el cantón de Cañas, con cortes en ese mismo horario.

En la provincia de Limón, el ICE interrumpirá el servicio en Pacuare Nuevo de 8 a.m. a 4 p.m., también por trabajos de mantenimiento.

Por último, en Puntarenas, las localidades de Santiago, Río Negro y La Abuela, en el distrito de Cóbano, experimentarán cortes de luz entre las 9 a.m. y las 3 p.m.

Para conocer si su comunidad está incluida o consultar otras fechas de interrupción del servicio, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/