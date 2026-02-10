El País

Cortes de luz programados por el ICE llegan a Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas este miércoles

Prepárese para los cortes de luz de este miércoles: ICE interrumpirá el servicio en varias zonas del país por mantenimiento y poda de árboles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Trabajadores del ICE
ICE anuncia cortes de luz en varias zonas de Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas este miércoles por trabajos técnicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzcortes de electricidadICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.