Cortes de luz programados por el ICE este miércoles en cuatro provincias

Este miércoles 5 de noviembre se suspenderá el servicio eléctrico en comunidades de San José, Guanacaste, Cartago y Puntarenas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció varios cortes de luz programados para este miércoles 5 de noviembre de 2025 en distintas regiones del país. Las suspensiones se realizarán por trabajos de mantenimiento y reubicación de equipos.

En el cantón de Pérez Zeledón, en San José, el corte afectará a los habitantes de Calle El Peje, en el sector de Repunta. El servicio se interrumpirá a las 8 a. m. y se restablecerá a las 12 p. m.

En Guanacaste, las comunidades de San Pedro, San Martín y El Carmen, en el distrito de Zapotal, cantón de Nandayure, no contarán con electricidad entre las 8 a. m. y las 2 p. m.

El ICE también intervendrá en Cartago, específicamente en el distrito de Peralta, Turrialba. En esa zona se llevarán a cabo labores de mantenimiento en la cámara de carga del Proyecto Hidroeléctrico Torito. El corte se extenderá desde las 8:30 a. m. hasta la 1 p. m.

Por último, en Puntarenas, los vecinos de Playa Carmen y Mal País estarán sin servicio eléctrico de 9 a. m. a 3 p. m. debido a la reubicación de equipos.

Para más información sobre los cortes programados, usted puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/