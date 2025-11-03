Cortes de luz del ICE impactarán comunidades en cuatro provincias este martes

Vecinos de sectores en San José, Puntarenas, Alajuela y Limón experimentarán cortes eléctricos debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de postes, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las interrupciones están programadas para el martes 4 de noviembre de 2025, con diferentes horarios según la localidad.
Zonas y horarios afectados
San José – Pérez Zeledón – Daniel Flores
• Localidad afectada: Calle Los Juncos
• Horario: de 7 a.m. a 2 p.m.
• Motivo: mantenimiento en la red eléctrica.
Puntarenas – Parrita – Parrita
• Localidad afectada: Barbudal
• Horario: de 8 a.m. a 2 p.m.
•Motivo: labores de mantenimiento.
Alajuela – Alajuela – Río Segundo
• Localidades afectadas:– Río Segundo Radial– Río Segundo El Cacique
• Horario: de 8 a.m. a 1 p.m.
• Motivos: mantenimiento y reubicación de postes.
Limón – Guácimo – Guácimo
• Localidades afectadas: San Luis centro y Cartagena
• Horario: de 8 a.m. a 4 p.m.
• Motivo: mantenimiento preventivo.
Para más información, consulte el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/