Cortes de luz en Limón, Cartago y Puntarenas este jueves por mantenimiento del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó una serie de cortes de luz para este jueves 30 de octubre de 2025 en comunidades de Limón, Cartago y Puntarenas, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica. Las interrupciones están previstas desde las 8 a. m. y se extenderán hasta la tarde.
De acuerdo con el cronograma oficial del ICE, estas son las localidades donde se suspenderá el servicio:
Zonas con corte de electricidad
Limón
- Pococí (Jiménez): Centro de Río Jiménez De 8 a. m. a 4 p. m.
- Siquirres (Siquirres): Barrio Los Laureles De 8 a. m. a 4 p. m.
- Talamanca (Cahuita): Caja de Arena, carretera a Olivia De 8 a. m. a 4 p. m.
Cartago
- Turrialba (Peralta): Jesús María, calle Las Brisas De 8 a. m. a 3 p. m.
Puntarenas
- Buenos Aires (Buenos Aires): Santa Marta, Ceibo, Las Gemelas De 8 a. m. a 1 p. m.
El ICE solicita a las personas usuarias tomar previsiones con equipos eléctricos y actividades que dependan del servicio de energía durante ese horario.
Más información sobre cortes programados puede encontrarse en el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/