Cortes de luz programados por el ICE afectarán zonas de Limón, Puntarenas y San José este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico el próximo miércoles 19 de noviembre de 2025, en distintas comunidades de Limón, Puntarenas y San José.
Las suspensiones se deben a labores de mantenimiento y reubicación de infraestructura, según informó la entidad.
Zonas y horarios de afectación
- Talamanca, Limón
- Entrada a la Subestación Cahuita: De 6 a.m. a 10 a.m.
- Puerto Viejo, Entrada a Hotel Tucán: De 8 a.m. a 4 p.m.
- Lillan, Cahuita y Comadre: De 12 m.d. a 5 p.m.
- Coto Brus, Puntarenas
- Barrio Pinares (reubicación de postes): De 7 a.m. a 12 m.d.
- Golfito, Puntarenas
- Barrio Pinares: De 7 a.m. a 1 p.m.
- Pérez Zeledón, San José
- Rosario de Pacuar, distrito Daniel Flores: De 7 a.m. a 1 p.m.
- Montes de Oca, San José
- Calle Burios, salida al Tajo Las América: De 8 a.m. a 1 p.m.
Para más información sobre interrupciones programadas, usted puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/