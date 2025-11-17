Cortes de luz del ICE afectarán Limón, Puntarenas, San José, Guanacaste y Alajuela este martes

Este martes 18 de noviembre de 2025, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) llevará a cabo una serie de cortes de luz programados en distintas regiones del país debido a labores de mantenimiento, poda de árboles y trabajos de reubicación o extensión de líneas.

En la provincia de Limón, las interrupciones se presentarán en varias localidades:

En La Rita y Pali de Guápiles (Pococí) , el servicio se suspenderá de 4:00 a. m. a 8:00 a. m.

, el servicio se suspenderá de En La Perla, África y la Ruta 32 en Guácimo , el corte se extenderá de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

, el corte se extenderá de En Cocles (Cahuita, Talamanca) , la suspensión irá de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

, la suspensión irá de En la entrada al Hotel Caribe, en Cahuita, se cortará la electricidad de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

En Puntarenas, también se reportarán varios cortes:

En Las Vueltas y Boca Limón (Buenos Aires) , no habrá electricidad de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

, no habrá electricidad de En Quepos centro , la interrupción se dará entre 8:00 a. m. y 2:00 p. m.

, la interrupción se dará entre En la zona de la Iglesia Católica y el cruce del Pali en Quepos, los trabajos se desarrollarán en el mismo horario

En la provincia de San José, los cortes se concentrarán en el cantón de Pérez Zeledón:

En La Piedra, camino a División (Rivas) , la interrupción será de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

, la interrupción será de En La Piedra, San Isidro de El General, también se suspenderá el servicio durante ese mismo período

En Guanacaste, el distrito de Bagaces tendrá afectación eléctrica en la comunidad de Guayabo, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

En Alajuela, específicamente en Santiago de San Ramón, se suspenderá el servicio en calle Magallanes por trabajos de reubicación de línea. El corte será de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El ICE recomienda tomar previsiones, ya que las labores se realizan con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en las zonas mencionadas. Para más información, puede consultar el sitio oficial del ICE sobre suspensiones programadas.