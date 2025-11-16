El País

Cortes de luz: Estas son las comunidades donde el ICE interrumpirá el servicio eléctrico esta semana

Las suspensiones programadas afectarán regiones de Limón, San José, Guanacaste, Puntarenas, Cartago y Alajuela

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
Estas son las comunidades que enfrentarán cortes de electricidad esta semana por labores del ICE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcortescortes de luzICEcortes de electricidadsuspensión eléctrica
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.