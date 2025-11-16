Cortes de luz: Estas son las comunidades donde el ICE interrumpirá el servicio eléctrico esta semana

Estas son las comunidades que enfrentarán cortes de electricidad esta semana por labores del ICE.

Durante esta semana, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará múltiples suspensiones del servicio eléctrico en distintas zonas del país. Estas interrupciones responden a labores de mantenimiento, poda de árboles, extensión o reubicación de líneas eléctricas, y cambio de postes.

Las suspensiones se realizarán entre el lunes 17 y el viernes 21 de noviembre, en horarios escalonados que irán desde la madrugada hasta la tarde, según cada zona.

A continuación, se detallan las comunidades donde el suministro se verá interrumpido por día:

Lunes 17 de noviembre

Limón, Talamanca, Cahuita (Puerto Viejo – Cocles): 1 p. m. – 5 p. m.

Martes 18 de noviembre

Limón, Pococí, Guápiles (Bomba La Rita y Pali): 4 a. m. – 8 a. m.

Puntarenas, Buenos Aires, Chánguena (Las Vueltas, Boca Limón): 7 a. m. – 1 p. m.

Puntarenas, Quepos, Quepos (Iglesia Católica, Cruce Pali): 8 a. m. – 2 p. m.

Puntarenas, Quepos, Quepos (Quepos centro): 8 a. m. – 2 p. m.

Limón, Guácimo, Guácimo (La Perla, África, Ruta 32): 8 a. m. – 1 p. m.

Limón, Talamanca, Cahuita (Cocles): 8:30 a. m. – 1 p. m.

Limón, Talamanca, Cahuita (Entrada a Hotel Caribe): 1 p. m. – 4 p. m.

San José, Pérez Zeledón, Rivas (La Piedra, camino a División): 8 a. m. – 11 a. m.

San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General (La Piedra): 8 a. m. – 11 a. m.

Guanacaste, Bagaces, Bagaces (Guayabo): 8 a. m. – 1 p. m.

(Guayabo): 8 a. m. – 1 p. m. Alajuela, San Ramón, Santiago (Calle Magallanes): 8 a. m. – 1 p. m.

Miércoles 19 de noviembre

Limón, Talamanca, Cahuita (Entrada a Subestación Cahuita): 6 a. m. – 10 a. m.

Limón, Talamanca, Cahuita (Puerto Viejo, entrada a Hotel Tucán): 8 a. m. – 4 p. m.

Limón, Talamanca, Cahuita (Lillan, Cahuita, Comadre): 12 m. d. – 5 p. m.

Puntarenas, Golfito, Golfito (Barrio Pinares): 7 a. m. – 1 p. m.

Puntarenas, Coto Brus, San Vito (Barrio Pinares): 7 a. m. – 12 m. d.

San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores (Rosario de Pacuar): 7 a. m. – 1 p. m.

(Rosario de Pacuar): 7 a. m. – 1 p. m. San José, Montes de Oca, Sabanilla (Calle Buríos, salida al Tajo Las Américas): 8 a. m. – 1 p. m.

Jueves 20 de noviembre

Puntarenas, Corredores, Corredor (Barrio La Esperanza, La Gloria): 7 a. m. – 1 p. m.

Puntarenas, Osa, Sierpe (Santa Rosa, San Martín): 8 a. m. – 1 p. m.

Puntarenas, Coto Brus, Agua Buena (San Martín, San Miguel): 12 m. d.

San José, Pérez Zeledón, Cajón (Luz del Mundo, La Esperanza, La Gloria): 7 a. m. – 1 p. m.

San José, Pérez Zeledón, Cajón (Entrada a Quebrada Honda): 7 a. m. – 1 p. m.

Alajuela, Alajuela, San José (Altos de Montenegro): 8 a. m. – 1 p. m.

Alajuela, Los Chiles, Los Chiles (El Pavón, Cristo Rey): 8 a. m. – 1 p. m.

Alajuela, Alajuela, Río Segundo (Río Segundo El Cacique): 8 a. m. – 1 p. m.

Alajuela, Alajuela, Río Segundo (El Cacique – Radial): 8 a. m. – 1 p. m.

Limón, Talamanca, Cahuita (Puerto Viejo, entrada a Casa Merlín): 8 a. m. – 4 p. m.

(Puerto Viejo, entrada a Casa Merlín): 8 a. m. – 4 p. m. Cartago, Turrialba, Tuis (Las Nubes de Tuis): 9 a. m. – 1 p. m.

Viernes 21 de noviembre

Puntarenas, Coto Brus, Agua Buena (San Francisco, Valle Azul): 12 m. d.

Guanacaste, Abangares, Juntas (Las Minas): 8 a. m. – 1 p. m.

Para más detalles sobre cortes programados por el ICE, visite: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

La nota fue redactada con base en la actualización de cortes programados hasta el 16 de noviembre del 2025.