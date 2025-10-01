Cortes de luz programados por el ICE afectarán cinco provincias este jueves: tome nota de los detalles

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en varias comunidades este jueves por mantenimiento y mejoras en la red.

Una serie de cortes de luz programados por el ICE afectará diferentes comunidades de cinco provincias este jueves 2 de octubre de 2025, debido a labores de mantenimiento, poda de árboles, cambio de postes y reubicación de equipos.

Las interrupciones en el servicio eléctrico se realizarán en distintos horarios, según la zona, e impactarán a sectores urbanos y rurales.

A continuación, el detalle por provincia y localidad:

Limón

Siquirres (Siquirres): U. EARTH y Las Mercedes, de 6:30 a. m. a 4:30 p. m. por cambio de postes.

Pococí (Guápiles): Carambola, calle Finca Modelo de Río Jiménez, de 8 a. m. a 4 p. m. por cambio de postes.

Pococí (Rita): La Rita y alrededores, zona del colegio, de 8 a. m. a 4 p. m. por cambio de postes.

Alajuela

Palmares (Buenos Aires): Bajo La Cabra y Buenos Aires de Palmares, de 8 a. m. a 1 p. m., por reubicación de línea y equipos.

Guanacaste

Liberia (Curubandé): Puerto Soley, El Jobo, Tempatal y barrio Horizonte, de 8 a. m. a 1 p. m. por poda de árboles.

Nandayure (Zapotal): San Martín, de 8 a. m. a 2 p. m. por mantenimiento.

Puntarenas

Cóbano (Puntarenas): Valle Azul, Vainilla y Pochote, de 8 a. m. a 2 p. m. por mantenimiento.

San José

Pérez Zeledón (Barú): Lagunas y avenida Miramar, de 8 a. m. a 1 p. m. por mantenimiento.

Para más detalles sobre estas y otras suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/