El País

Cortes de luz programados por el ICE afectarán cinco provincias este jueves: tome nota de los detalles

Cortes de luz programados por el ICE afectarán varias comunidades este jueves; consulte aquí si su zona estará entre las impactadas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en varias comunidades este jueves por mantenimiento y mejoras en la red.
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en varias comunidades este jueves por mantenimiento y mejoras en la red. (Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.