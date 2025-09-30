Cortes de luz en Limón afectarán zonas de Talamanca y Pococí este miércoles

Cortes de luz este miércoles en Talamanca y Pococí afectarán seis comunidades por trabajos del ICE, foto Adrian Soto

Dos sectores de la provincia de Limón enfrentarán interrupciones en el servicio eléctrico este miércoles 1.º de octubre debido a trabajos programados por el ICE. Las comunidades afectadas están ubicadas en los cantones de Talamanca y Pococí.

En Talamanca, los cortes impactarán las localidades de Lillan, Rancho Bonita y Penshurt, donde se instalará un nuevo poste. La suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

Por su parte, en Pococí, los cortes afectarán Roxana, Punta Riel y La Leticia, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. En este caso, el horario del corte será el mismo: desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas por el ICE, usted puede visitar el sitio oficial: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/