Cortes de luz programados por el ICE afectarán sectores de Cartago y Limón este miércoles

El ICE suspenderá el servicio eléctrico este miércoles en sectores de Cartago y Limón debido a mantenimiento programado.

Este miércoles 21 de enero de 2026, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes programados del servicio eléctrico en sectores de Cartago y Limón como parte de labores de mantenimiento en su red de distribución.

En el cantón de Paraíso, específicamente en el distrito de Cachí, la localidad de Loaiza se verá afectada entre las 8 a. m. y las 4 p. m. Durante este lapso, no habrá suministro de electricidad.

En la provincia de Limón, la interrupción se extenderá en Dondonia, ubicada en el cantón central, entre las 8 a. m. y las 5 p. m. según lo informado por el ICE.

El objetivo de estos cortes es dar mantenimiento preventivo a la infraestructura eléctrica, para garantizar un servicio más estable y seguro.

Para más detalles sobre estas suspensiones y otras afectaciones, puede visitar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/