Cortes de luz afectarán tres zonas de San José este miércoles

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Tirrases, Mata Platano y Pozos este miércoles 21 de enero. Revise si su zona está incluida.

Tres sectores del Gran Área Metropolitana enfrentarán cortes de luz este miércoles 21 de enero debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las interrupciones afectarán zonas de Tirrases en Curridabat, Mata Platano en Goicoechea y Pozos en Santa Ana, entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., según corresponda en cada caso.

En Tirrases de Curridabat, específicamente en el sector de La Colina, la suspensión será de 7:30 a. m. a 5 p. m., por instalación de conductor y traslado de acometidas como parte de un proyecto empresarial. El área comprendida va desde Dr. Priale Veterinaria, 380 metros al suroeste sobre la ruta nacional secundaria 210 hasta la Bomba el Muñeco, afectando las avenidas 66 y 66A.

Entre los sitios referenciales dentro del área impactada se encuentran: Kasas Creativa, Flamers Hot Grill, La Casona, Calle Los Mangos, Clínica Odontológica MCO, Enchapes Costa Rica, Bazar Maná, Restaurant Villa Oriente, Liberty Telecomunicaciones, entre otros comercios, empresas y viviendas.

En el cantón de Goicoechea, la CNFL realizará relocalización de transformadores en el sector de Mata Platano. El corte será de 8 a. m. a 2 p. m. e impactará desde 25 metros oeste de los tanques de agua de Sabanilla, afectando zonas de comercio como Pollo Granjero, Lico Tito Luis, Electrónica Chacón, además de supermercados, sodas y residencias particulares.

Finalmente, en el distrito de Pozos de Santa Ana, los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo y se realizarán entre 8 a. m. y 4 p. m.. Las zonas sin servicio eléctrico irán desde la Ciudadela Lagos de Lindora, pasando por Terrazas Lindora, 500 metros al norte hasta la Antigua Cartonera, y desde la Gasolinera Uno, 1 kilómetro al este hasta los condominios Urban Flats.

Dentro del área afectada destacan puntos como Planta de tratamiento AyA Lagos de Lindora, Super Lindora, Colegio Técnico Profesional de Santa Ana, Gasolinera Uno, Banco Nacional Lindora, Parque Empresarial Lindora, Ingram, Bluflame, Motul y otros negocios industriales y educativos.

Para más información, puede consultar el sitio web oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones