Cortes de luz programados por el ICE afectarán ocho zonas del país este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico en distintas comunidades de Puntarenas, Limón, Alajuela y Guanacaste este miércoles 17 de diciembre. Las interrupciones se realizarán con motivo de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
Las labores iniciarán desde las 7 a.m. y podrían extenderse hasta las 4 p.m., según la zona. Las áreas que estarán sin electricidad durante varias horas son las siguientes:
Puntarenas
- Buenos Aires (Potrero Grande): Guácimo, de 7 a.m. a 1 p.m.
- Golfito (Golfito): Santa Cecilia y Las Brisas, de 8 a.m. a 1 p.m.
- Parrita (Parrita): Barbudal de Parrita, de 8 a.m. a 2 p.m.
- Osa (Bahía Ballena): Finca La Perla y Brisas del Mar, de 8 a.m. a 1 p.m.
Limón
- Matina (Batán): Sahara, especialmente por la calle al Minisúper Angie e Iglesia Renacer, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
- Talamanca (Cahuita): Playa Negra, de 1 p.m. a 4 p.m.
Alajuela
- Alajuela (cantón central): Tuetal Sur, de 8 a.m. a 1 p.m.
Guanacaste
- Liberia (cantón central): El Llano, de 8 a.m. a 1 p.m.
Para conocer otras suspensiones programadas en diferentes sectores del país, usted puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/