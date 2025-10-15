El País

Cortes de luz programados por el ICE afectarán seis provincias este jueves: estos son los detalles

¿Vive en una de estas zonas? Conozca si el ICE cortará la electricidad en su comunidad este jueves 16 de octubre y por cuánto tiempo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
Seis provincias enfrentarán cortes eléctricos el 16 de octubre por obras programadas por el ICE en distintas comunidades. (ICE /ICE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortesCortes de luzICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.