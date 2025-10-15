Cortes de luz programados por el ICE afectarán seis provincias este jueves: estos son los detalles

Seis provincias enfrentarán cortes eléctricos el 16 de octubre por obras programadas por el ICE en distintas comunidades.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció interrupciones del servicio eléctrico este jueves 16 de octubre en zonas de Puntarenas, Limón, Alajuela, San José, Guanacaste y Cartago.

Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento, reubicación de postes y extensión de líneas.

Las suspensiones comenzarán a partir de las 7 a. m. y se extenderán hasta las 5 p. m., según el distrito afectado.

En Puntarenas, los trabajos impactarán sectores del cantón de Coto Brus, como Zamorali (calles 780 y ramal calle 734), donde se realizarán mantenimientos de 7 a. m. a 10 a. m. y de 10 a. m. a 1 p. m., respectivamente.

En el distrito de Laurel, en Corredores, la localidad de Bambito estará sin electricidad entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

En Limón, se verán afectadas las comunidades de Santa Marta, en el distrito de Reventazón (7 a. m. a 2 p. m.), y Liverpool, frente a Dekra en Río Blanco, donde se realizará una reubicación de postes entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m.

En Alajuela, los cortes se aplicarán en La Legua, en Río Segundo (8 a. m. a 1 p. m.) y en Naranjo y Candelaria centro, en el distrito de Rosario, durante el mismo horario.

En Guanacaste, se ejecutarán trabajos en el sector del parque Héctor Zúñiga, en Liberia, con suspensión del servicio desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En San José, se verá afectado el sector de El Jardín, en el distrito de El Páramo, en Pérez Zeledón, entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Finalmente, en Cartago, el corte afectará la localidad de Navarrito, en el distrito Occidental, debido al cambio de postes. El servicio se interrumpirá entre las 8:30 a. m. y las 2 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/