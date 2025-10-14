El País

Cortes de luz afectarán seis localidades en Puntarenas, Limón y Guanacaste este miércoles

Este miércoles habrá cortes de luz en varias zonas de Puntarenas, Limón y Guanacaste. Vea si su comunidad está en la lista y a qué hora se quedará sin electricidad

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en varias comunidades este jueves por mantenimiento y mejoras en la red.
ICE realizará cortes de luz este miércoles 15 de octubre en seis localidades de Puntarenas, Limón y Guanacaste por mantenimiento y trabajos en la red. (Gemini /Gemini)







