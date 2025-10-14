Cortes de luz afectarán seis localidades en Puntarenas, Limón y Guanacaste este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó una serie de cortes de luz para este miércoles 15 de octubre en distintos sectores de las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste.
Las suspensiones eléctricas permitirán ejecutar labores de mantenimiento, extensión y reubicación de líneas, instalación de infraestructura y poda de árboles.
En Coto Brus, Puntarenas, se suspenderá el servicio eléctrico entre las 7 a. m. y la 1 p. m. en el barrio Zamorali, debido a mantenimiento programado.
En Siquirres, Limón, habrá dos afectaciones simultáneas. La primera impactará las localidades de Cementerio Florida, Manu y Colegio Florida, entre las 7 a. m. y las 4 p. m., por labores de extensión de línea.
La segunda suspensión, también de 7 a. m. a 4 p. m., afectará Pocora Sur y Quebrada Honda, donde se ejecutará una reubicación de línea.
Además, en Cahuita, Talamanca, el corte de luz afectará Lillan, Rancho Bonita y Penshurt, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m., para permitir la instalación de un poste.
Finalmente, en Cañas, Guanacaste, los trabajos de mantenimiento y poda de árboles suspenderán el suministro eléctrico en San Miguel de 8 a. m. a 1 p. m.
Para más información sobre las suspensiones programadas, puede visitar: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/