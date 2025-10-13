Cortes de luz del ICE impactan zonas de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas este martes

El ICE interrumpirá el servicio eléctrico este martes en sectores de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas. Foto: Rafael Pacheco

Este martes 14 de octubre de 2025, múltiples comunidades de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas experimentarán cortes de luz programados por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las interrupciones están previstas entre las 8 a. m. y las 3 p. m., dependiendo de cada sector, debido a trabajos de mantenimiento, poda de árboles y sustitución de postes dañados.

En Guanacaste, los cortes afectarán al cantón de Abangares en dos localidades:

Juntas (centro) : se realizarán labores de mantenimiento entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

: se realizarán labores de mantenimiento entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Colorado (Raizal): se efectuará poda de árboles en el mismo horario.

En Alajuela, el ICE programó cortes en los siguientes sectores:

Grecia (Fanal y Bomba Dinamo) : se hará cambio de poste dañado, con suspensión del servicio de 8 a. m. a 1 p. m.

: se hará cambio de poste dañado, con suspensión del servicio de 8 a. m. a 1 p. m. Upala (Aguas Claras, Colonia Blanca) : mantenimiento y poda de árboles, también de 8 a. m. a 1 p. m.

: mantenimiento y poda de árboles, también de 8 a. m. a 1 p. m. Guatuso (Katira, sector El Valle): labores de mantenimiento eléctrico entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Puntarenas, las suspensiones se concentrarán en dos cantones:

Coto Brus (Agua Buena, Calle Copa Buena) : trabajos de mantenimiento en horario de 8 a. m. a 1 p. m.

: trabajos de mantenimiento en horario de 8 a. m. a 1 p. m. Puntarenas (Cóbano, un sector de Cabuya): mantenimiento y poda de árboles entre las 9 a. m. y las 3 p.m.

Para más información y actualizaciones sobre estos trabajos, puede visitar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas