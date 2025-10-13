Cortes de luz del ICE impactan zonas de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas este martes

Este martes 14 de octubre de 2025, múltiples comunidades de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas experimentarán cortes de luz programados por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las interrupciones están previstas entre las 8 a. m. y las 3 p. m., dependiendo de cada sector, debido a trabajos de mantenimiento, poda de árboles y sustitución de postes dañados.
En Guanacaste, los cortes afectarán al cantón de Abangares en dos localidades:
- Juntas (centro): se realizarán labores de mantenimiento entre las 8 a. m. y la 1 p. m.
- Colorado (Raizal): se efectuará poda de árboles en el mismo horario.
En Alajuela, el ICE programó cortes en los siguientes sectores:
- Grecia (Fanal y Bomba Dinamo): se hará cambio de poste dañado, con suspensión del servicio de 8 a. m. a 1 p. m.
- Upala (Aguas Claras, Colonia Blanca): mantenimiento y poda de árboles, también de 8 a. m. a 1 p. m.
- Guatuso (Katira, sector El Valle): labores de mantenimiento eléctrico entre las 8 a. m. y la 1 p. m.
En Puntarenas, las suspensiones se concentrarán en dos cantones:
- Coto Brus (Agua Buena, Calle Copa Buena): trabajos de mantenimiento en horario de 8 a. m. a 1 p. m.
- Puntarenas (Cóbano, un sector de Cabuya): mantenimiento y poda de árboles entre las 9 a. m. y las 3 p.m.
Para más información y actualizaciones sobre estos trabajos, puede visitar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas