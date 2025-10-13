Cortes de luz afectarán Barva de Heredia este martes por trabajos de la CNFL: tome nota de los detalles

La CNFL cortará el servicio eléctrico en Barva, Heredia, el 14 de octubre por trabajos en San José de la Montaña. Fotografía: Cortesía.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico que afectará este martes 14 de octubre del 2025 al cantón de Barva, en la provincia de Heredia.

Los cortes de luz se extenderán desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., y se deben a labores de relocalización de postería, dentro de la categoría de construcción de obras eléctricas.

El sector impactado incluye San José de la Montaña, específicamente frente a Canopy Adventure Park, así como diversas viviendas y comercios de la zona.

Entre los sitios de referencia dentro del área afectada se encuentran:

Casas de habitación y Roble Alto

Adventure Park y restaurante La Montaña

Rainforest Alliance y Aluap Alimenticia

Hotel El Pórtico y Escuela San Martín

Cabaña Las Ardillas y restaurante Cipresal

Pulpería Jacke y residencial Cipresal

Casa ILOE y restaurante La Casa del Pueblo

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL sobre suspensiones programadas: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones