Cierres totales en el centro de Heredia por obras de la ESPH en alcantarillado: estos son los detalles

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció trabajos de cambio de alcantarillado en el casco central de Heredia, con cierres totales por tramos en la avenida 6 entre calles 0 y 8, desde el 13 de octubre.
La entidad indicó que el tendido sanitario cumplió su vida útil y será reemplazado por tubería PVC.
Los cierres se aplican en segmentos de 100 metros, de 6 a. m. a 3 p. m., de lunes a viernes, según el avance de las obras.
ESPH estimó que la intervención se extenderá hasta el 21 de octubre.
El frente de trabajo inicia en el costado norte del Mercado Central y continúa por el costado norte del parque de Los Ángeles, con afectación en sectores aledaños.