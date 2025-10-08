Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este jueves por trabajos de ESPH

Dos cortes de luz impactarán zonas de Heredia este miércoles 9 de octubre por trabajos de la ESPH.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció dos cortes de luz programados para este jueves 9 de octubre en distintas zonas del cantón central de Heredia.

Las suspensiones, que se extenderán durante varias horas, permitirán ejecutar labores de reubicación de postería, así como mantenimiento preventivo y poda de ramas.

El primer corte se realizará entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m., y afectará a los usuarios ubicados en Calle Ciénega. Según comunicó la empresa, esta suspensión es necesaria para facilitar la reubicación de infraestructura eléctrica en la zona.

En paralelo, se llevará a cabo un segundo corte entre las 7:30 a. m. y el mediodía en la carretera a Concepción de San Rafael, específicamente en calle Burial 1.

Este operativo busca garantizar un suministro más confiable y continuo mediante trabajos de mantenimiento preventivo y control de vegetación.

La empresa recomienda a los usuarios verificar si su contrato se encuentra dentro del área de afectación a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm.