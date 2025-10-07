Cortes de luz afectarán parte de Heredia este miércoles por mantenimiento de la ESPH

La ESPH realizará un corte eléctrico el miércoles 8 de octubre en Heredia centro.

Un corte programado del servicio eléctrico impactará este miércoles 8 de octubre a varios abonados en el cantón central de Heredia.

La suspensión, que se extenderá desde las 7 a. m. hasta el mediodía, forma parte de un plan de mantenimiento preventivo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La zona afectada corresponde al sector ubicado 100 metros al oeste de Correos de Costa Rica, en el casco central herediano. Según detalló la empresa, el objetivo de estos trabajos es asegurar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico para los usuarios.

En total, 43 servicios se verán interrumpidos durante el periodo establecido.

Para consultar si su vivienda o negocio se encuentra dentro del área afectada, la ESPH habilitó un enlace donde puede ingresar su número de contrato y verificar el estado del servicio: https://tinyurl.com/23jypfzm