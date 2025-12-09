Cortes de luz programados para San Isidro de Heredia este martes por cambio de postería

San Isidro de Heredia tendrá corte eléctrico este martes por cambio de postería entre 7:30 a. m. y 2 p. m.

Vecinos de San Isidro, en el cantón de San Isidro de Heredia, no tendrán servicio eléctrico durante varias horas este miércoles 10 de diciembre debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Según información oficial, las labores iniciarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 2 p. m., con el objetivo de reemplazar la postería de la red eléctrica. Este tipo de trabajos es fundamental para garantizar la seguridad del tendido eléctrico y la continuidad del servicio.

La zona afectada se localiza 100 metros al este del Palí de San Isidro, lo que podría impactar a un total de 47 servicios eléctricos durante el horario indicado. La ESPH recomienda a los usuarios tomar precauciones, especialmente si dependen del servicio eléctrico para labores domésticas o comerciales.

Usted puede consultar si su número de contrato se encuentra entre los afectados mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm