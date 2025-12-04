Cortes de luz en San Rafael de Heredia este viernes por mantenimiento de transformadores

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico en dos sectores de San Rafael, Heredia, por trabajos de mantenimiento este viernes.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que este viernes 5 de diciembre del 2025 realizará dos suspensiones programadas del servicio eléctrico en el cantón de San Rafael, distrito Los Ángeles, debido a labores de mantenimiento preventivo en transformadores.

El primer corte se realizará de 7:30 a. m. a 9 a. m. y afectará la zona de Tirol, camino de la Roca. Posteriormente, habrá una segunda interrupción de 10 a. m. a 1 p. m., en el sector de Lechería, llegando a San José de la Montaña.

Las personas pueden verificar si sus servicios están dentro del área afectada, utilizando su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm