Cortes de luz en San Rafael de Heredia este viernes por mantenimiento de transformadores

Descubra si su hogar quedará sin luz este viernes en San Rafael de Heredia. La ESPH anunció dos cortes programados por mantenimiento

Por Silvia Ureña Corrales
Dos cortes de luz están programados en Heredia para este viernes 17 de octubre por trabajos de la ESPH.
La ESPH suspenderá el servicio eléctrico en dos sectores de San Rafael, Heredia, por trabajos de mantenimiento este viernes. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

