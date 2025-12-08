Cortes de luz programados este martes por mantenimiento en Cartago

Los cortes de luz se realizarán de 8 a. m. a 2:30 p. m. por mantenimiento en el circuito San Blas en Cartago.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) suspenderá el suministro de electricidad este martes 9 de diciembre del 2025 entre las 8 a. m. y las 2:30 p. m., como parte de trabajos de mantenimiento en líneas de media y baja tensión.

Los trabajos se concentrarán en el circuito San Blas, especialmente desde el Banco de Costa Rica de San Rafael de Oreamuno hasta 100 metros al norte del Bar México. El corte busca mejorar la continuidad del servicio y prevenir fallas en la red eléctrica.

Además, se realizarán maniobras para aislar y restablecer la zona de trabajo, lo que provocará interrupciones en múltiples sectores residenciales y comerciales. Entre los puntos afectados destacan:

Residencial Villa Laura, Hacienda Jacarandas, Panadería Osmay y Barrio Las Columnas.

Supermercados, panaderías, talleres, farmacias, clínicas, iglesias y centros educativos de San Rafael.

Urbanizaciones como Toyogres, Bosque Real, Santa Eduviges, Vista Hermosa, La Católica, Los Rosales y otras.

Comercios cercanos a El Zurquí, El Churuco, Palí Los Ángeles y el centro de Oreamuno.

El operativo, coordinado por el Departamento Mantener la Red de Jasec, será supervisado por personal técnico con el objetivo de restituir el servicio dentro del horario establecido.

Para más información, puede comunicarse con el Centro de Contacto al 2550-6800 o consultar los canales oficiales de Jasec.