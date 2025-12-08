El País

Cortes de luz programados este martes por mantenimiento en Cartago

Varios sectores de Cartago quedarán sin electricidad por horas este martes. Conozca cómo prepararse y qué servicios se verán interrumpidos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Los cortes de luz se realizarán de 8 a. m. a 2:30 p. m. por mantenimiento en el circuito San Blas en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadJasec
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.