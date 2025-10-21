Cortes de luz programados en San José y Alajuela para este miércoles: estas son las zonas

Este miércoles 22 de octubre habrá cortes de luz en sectores de San José y Alajuela por trabajos eléctricos programados por la CNFL. foto Adrian Soto

Este miércoles 22 de octubre, varios sectores de San José y Alajuela enfrentarán cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), debido a trabajos de conversión de voltaje, relocalización de postería, extensión de líneas y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas.

Los trabajos están distribuidos en diferentes categorías, como proyectos empresariales, obras por contrato, construcción de redes y mantenimiento de media tensión, lo que implica afectaciones de distinta duración según la zona.

En San Pedro, la interrupción se extenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m. en zonas cercanas al Taller Calín y Destination Costa Rica. Se verán afectadas calles y avenidas como la 61A, 61B, 67, 59 y 65, así como sectores industriales y residenciales, entre ellos:

Condominio San Bernardo, Itari, Casa Viva, Ursonio

Bar Las Brumas, Clínica Dr. Mauro, Ferretería del Barrio

Complejo Industrial Mima, Megagro, Millicom, ICE

Diversos condominios como Berkelio, Bismuto, Cobre, Hierro, Níquel y Titanio

En San Rafael de Montes de Oca, el corte se realizará de 8 a. m. a 4 p. m. frente al supermercado Palí. Abarcará sitios como:

Condominio Vista Real, Altos de Sabanilla y Terrazas del Este

Parque del Este, Taekwondo Chale 76, Barbería del Este

En San José centro, en la zona de Barrio Hospital, sector oeste de Dolorosa serán entre 8 a. m. y 2:30 p. m., se llevará a cabo un mantenimiento de red subterránea de media tensión en el barrio Hospital, desde la calle 00 hasta la 06 y de avenida 08 a la 16. Se incluyen sitios clave como:

Coopenae, Data Center del Banco Popular

Crematorio Funerales Vida, Banco de Costa Rica

Antigua Escuela Porfirio Brenes, Soda Castro

En La Guácima de Alajuela, el corte se desarrollará entre 8 a. m. y 4 p. m. en el tramo comprendido entre la segunda entrada de Hacienda Los Reyes y el Liceo de La Guácima, sector este. Lugares afectados:

Neko’s Barber Shop, Fisio Mora, Pollos Alo Tico

Abogados y Notarios Licda. Fanny Mena y Lic. Max Mena

Residencias y comercio local

La CNFL recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, desconectar equipos sensibles y confirmar la reanudación del servicio antes de manipular electrodomésticos. Para más información sobre estas interrupciones y otras programadas, puede visitar:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones