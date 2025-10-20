El País

Cortes de luz este martes en Tirrases y La Guácima por obras de la CNFL: revise si su zona será afectada

CNFL anuncia cortes de luz para el 21 de octubre en Tirrases y La Guácima. Consulte si su zona estará afectada y los horarios de suspensión

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL interrumpirá el servicio en partes de Tirrases y La Guácima el 21 de octubre por trabajos en la red eléctrica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortesCortes de luzCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.