Cortes de luz este martes en Tirrases y La Guácima por obras de la CNFL: revise si su zona será afectada

CNFL interrumpirá el servicio en partes de Tirrases y La Guácima el 21 de octubre por trabajos en la red eléctrica. Foto: Rafael Pacheco Granados

Los vecinos de Tirrases, en San José, y de La Guácima, en Alajuela, enfrentarán interrupciones en el servicio eléctrico este martes 21 de octubre debido a labores programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Los trabajos están relacionados con proyectos de extensión de líneas y relocalización de postería.

En Tirrases, la suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. en sectores específicos. Se afectarán áreas desde el Abastecedor El Trébol 200 metros noroeste sobre la avenida 76, incluyendo las calles 105A, 107A y las avenidas 74A y 76. También se verá afectado el sector que va desde el Parque La Ponderosa 280 metros hacia el este por la avenida 74.

Entre los sitios de referencia se encuentran casas de habitación y la sede de la Municipalidad de Curridabat, asociada al medidor 1219574.

Mientras tanto, en La Guácima de Alajuela el corte será de 8 a. m. a 4 p. m. y cubrirá el área que se extiende desde el plantel del MOPT de Las Vueltas, un kilómetro hacia el oeste.

Las zonas afectadas corresponden principalmente a residencias particulares. La Planta Ventanas CNFL no se verá impactada por esta suspensión.

Estos trabajos forman parte de las acciones programadas por la CNFL bajo las categorías de “Proyectos empresariales” y “Construcción de obras eléctricas”.

La CNFL recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, desconectar equipos sensibles y confirmar la reanudación del servicio antes de manipular electrodomésticos. Para más información sobre estas interrupciones y otras programadas, puede visitar:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones